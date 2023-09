Estudiantes y San Lorenzo no se sacaron diferencias en Uno

Entre la necesidad y la obligación. Estudiantes de La Plata recibe esta tarde, desde las 18:30, a San Lorenzo de Almagro por la fecha 5 de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional. El Pincha, último en su grupo y con tan solo un punto obtenido de 12 posibles, tiene la necesidad de poder sumar un triunfo después de mucho tiempo.

Al equipo de Eduardo Domínguez le ha costado poder ganar después de la eliminación en los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Corinthians. Si bien consiguió pasar de ronda en la Copa Argentina frente a Independiente en Mendoza, el rendimiento no fue bueno y terminó pasando por penales. Quitando este último, Estudiantes no gana un partido desde el 9 de agosto en el duelo de octavos de final de la Sudamericana frente al Goiás de Brasil. Son cinco derrotas (con la eliminación ante Corinthians), un empate y un triunfo (el pase a cuartos de final por penales en Copa Argentina). Por eso, y con el clásico platense que se avecina, el Pincha tendrá la obligación como local de ser el protagonista del partido ante el Ciclón de Insúa y poder volver a la victoria en el torneo local. Además, necesita los tres puntos para no alejarse de los puestos de clasificación a la Copa Libertadores, o bien mantenerse en la zona de Sudamericana del 2024.

En cuanto al equipo, vuelven a concentrar Jorge Rodríguez, Leonardo Godoy y Gonzalo Piñeiro, mientras que siguen ausentes Guido Carrillo, Mauro Boselli, Luciano Lollo, Zaid Romero y Franco Zapiola. En esa línea, el entrenador dispondrá de una variante: saldrá Nicolás Fernández en la defensa para sumar un volante más. El juvenil albirrojo Axel Atum es quien reemplazaría al zaguero central. El resto serán los mismos que vienen de igualar ante Tigre en Victoria.