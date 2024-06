La derrota tripera en el ojo del Profesor

Por Daniel “Profe” Córdoba

No me gustó el primer tiempo de Gimnasia, todo deporte es ataque y defensa. Antes y después del muy buen gol en el inicio, le podrían haber marcado. Y ni hablar posterior al empate de Instituto. Si cambiás golpe por golpe debés noquear. Sino arriesgás ya demasiado. A los 4 minutos el Lobo ganaba y seguir atacando no está mal pero quedar constantemente mal parado ante contras de un no brillante rival está pésimo. Y eso fue Gimnasia, con estrella a favor debe aprovecharla y no despilfarrarla.

Ganaba desde el vestuario, lo regaló, miró y no presionó en el empate. Perdió todas las pelotas paradas en contra. No pudo con los pocos hábiles del local. Así no. Es como jugar a la ruleta rusa: podés golear o te pueden golear. No está bien y eso que todavía no jugó contra las delanteras más bravas. Solo presionando muy alto se puede evitar contras rivales, sino es matar o morir.

Aclaro, no escribo al final y lo anticipé. No le caigamos a Morales, juegan él, Cabral y Saravia todo el partido mano a mano con los delanteros y medios rivales que le pican. Debe haber un equilibrio, como en la vida. No vamos para adelante, y sí hacemos eso, apretemos muy alto porque donde el rival sale de contra sufre hasta Hugo Orlando Gatti. Les dije a todo amigo triperos: “Tranquilos, ojo, cero euforia, han tenido las estrellas a favor, en cualquier momento se corta”... Y se cortó. ¿Lo mejor? Que llega el receso, nada más. Y no repitamos como loros que “la propuesta es buena”. Es buena si tu arquero nunca es figura o si no te crean situaciones. Porque si no creás situaciones de gol, ¿para qué todos para arriba?