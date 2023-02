La Fiscalía tomó una decisión por la posible clausura del Monumental

Después del partido contra Argentinos, que marcó la inauguración de las obras del Monumental y fue el primero con 83.198 espectadores, la fiscal Celsa Ramírez inició una investigación por supuesto exceso de público.

Sin embargo, finalmente la cancha de River no corre riesgos de clausura parcial o total dado que no hubo peligro en la estructura. De todas maneras, aún no se descarta que pueda haber alguna sanción económica, que sería menor y no preocupa al club (van de los 10 mil a 50 mil pesos y se duplican si se producen desórdenes, aglomeraciones o avalanchas).

Desde el club, por su parte, aclaran que no hubo exceso de público y que se trata de una investigación de oficio porque hubo algunas quejas de los hinchas.