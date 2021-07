La goleadora Julieta Lema rescindió su contrato y se despidió de Estudiantes

Este lunes, se conoció la salida de la goleadora, Julieta Lema, de Estudiantes luego de la rescisión de su contrato, que vencía el próximo 31 de diciembre del corriente año.

La delantera, continuará su carrera en Sol de América, de Paraguay. Este año, cabe destacar que Lema tuvo un paso por el club Sol de América, donde disputó la Copa Libertadores.

Tras hacerse pública su salida, la jugadora publicó en su cuenta de Instagram una sentida despedida: "No se besa cualquier escudo, ni más de uno. Se besa UNO, se besa el de uno".

También, expresó: "Elegí estas fotos, porque pueden demostrar lo que siento al vestir estos colores, pasión por el fútbol y pasión por el escudo que está en mi pecho, felicidad plena. Me toca volver a ser solo hincha del club de mi vida, el que me saco tantas sonrisas, en el que pase 18 años de mis 20, en el que soy feliz y voy a serlo siempre, donde me enseñaron que acá hay que laburar, y que a la gloria no se llega por un camino de rosas".

"Deseo con todo mi corazón que el fútbol femenino de Estudiantes de La Plata crezca día a día, cómo hasta ahora. Lxs voy a extrañar mucho! Te amo Estudiantes, nos volveremos a encontrar. Gracias!", concluyó.