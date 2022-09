La llamativa frase de Leo Paredes sobre Mbappé

En la previa al segundo partido de la gira de la Scaloneta por Estados Unidos, Leandro Paredes dialogó con ESPN hablando de varios temas actuales, tanto de la Selección como de su club Juventus.

Además, recordando lo que fue su estadía en PSG, al volante de la Selección le preguntaron por el carácter del francés Mbappé. Contundente, dando a entender que no tenía vinculo con el “7”, Paredes señaló: “No sé, no soy quién para hablar de él. Yo tenía relación con los que tenía relación. Y con los que no, no te puedo hablar”. Mientras tanto, el vestuario parisino está que arde y los rumores crecen.