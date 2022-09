Vuelve Una Arrabalera, “ama y señora” de La Plata y Palermo, para mostrar su cetro

La primavera viene a todo turf en el Barrio Hipódromo. A partir de las 13.30, levanta el telón el circo hípico local para ofrecer una función de 14 actos, estando anunciada la última carrera para las 20.

La jornada hípica tiene en su cartelera como momento culminante el Gran Premio Selección de Potrancas (2.000 mts.), a disputarse en sexto turno. Está reservado para potrancas nacidas desde el 1º de julio de 2019.

Al llamado han respondido siete ejemplares dispuestas a medir fuerzas por una interesante recompensa de $5.000.000. De selecto lote destaca ampliamente su chance Una Arrabalera, que aparentemente quiere quedarse con todo pues viene de concretar la hazaña casi inigualable de dar doblete, ya que no solo ganó la Polla local sino que subió a Palermo y les pasó el trapo a varias reservadas linajudas. Nadie puede poner en tela de juicio sus bondades locomotivas, solamente puede jugarle en contra la reiteración de esfuerzos, ya que por lo demás es candidata indiscutida.

La mayor oposición estará por el lado de Doña Naif, que ya sabe lo que es correr competencias graduales pues viene de disputar dos Grupos I, uno en Palermo y otro en San Isidro, con perfomances más que decorosas. Baja al Bosque por primera vez a tentar suerte en este compromiso. En la misma línea se encuentra Enderly, que tras salir de perdedora en la milla de San Isidro vino a esta cancha y se alzó muy fácil con el Clásico Diego White (G.III-1.700 mts.).

Hagan juego, señores, que hoy vuelve a haber función en el teatro del turf.

Candidatos para esta tarde

1) PERUGIA TOP KEY (2) SALAZAR LINDA (8) RIGOBERTA FATAL (6)

2) SHE IS AN ALLY (9) MANUELITA SAR (2) SEÑORA JOLIE (1)

3) TIRRENI (1) OWEN MAGIC (5) STORMY DESERT (6)

4) FOREST RIMOUT (12) RAVIOLA (11) NEW RATE (2)

5) SMART HIT y Cía. (10-10A) PAQUETIZATE (7) TAGINE (8)

6) UNA ARRABALERA (1) DOÑA NAIF (3) ENDERLY (7)

7) LEON DIFERENTE (7) RIO ALFEO (9) STRATEGIC WEST (10)

8) MADEMOISELLE IVONNE (4) AMIGUITA ESTRELLA (5) BRUZOLA (7)

9) MOST BRILLER (5) LOVELY FACE (9) CARBONARA SONG (2)

10) SEÑOR DANTE (1) EN TRANSITO (3) HOLLAND HIT (2) CONVIDE RUTERO (12)

11) DREAMAN (5) GRAN LOGRO (3) RE FINO (9)

12) PAQUETITO (10) CHE ADIVINADOR (6) POMPEYO (11)

13) NOT ALONE (10) SOLUNTO (11) DON SILVESTER (5)

14) BAT EDITION (5) SIN OLVIDO (4) TRIPULANTE FUGAZ (8) ENTITLEMENT (3)