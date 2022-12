La maldición que cortó Messi en el partido frente a Australia

En el transcurso de la tarde de ayer, la Selección Argentina logró el pase a cuartos de final del Mundial de Catar 2022 y, como no podía ser de otra manera, el marcador fue abierto con un gol de Lionel Messi. Ese tanto, además de haber sido el primero de la Albiceleste en el partido, significó también para la Pulga romper una racha negativa que lo acosaba en las Copas del Mundo: marcar un gol en una fase de eliminación directa.

Para Messi, este es su quinto Mundial con el combinado nacional, habiendo sido en Alemania 2006 el debut. Desde ahí disputó: Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, hasta llegar al de Catar 2022. Messi logró anotar goles en cuatro de los cinco mundiales en los que estuvo presente, teniendo en cuenta que el que se realizó en continente africano no pudo convertir ni siquiera un tanto. Sin embargo, los palos y los arqueros, convertidos en figura ante el mejor del mundo, lo privaron al capitán de gritar un gol en aquel Mundial que era dirigido por Diego Armando Maradona.

En el resto de los Mundiales asistió y convirtió: en Alemania ante Serbia y Montenegro entregó una asistencia (gol de Hernán Crespo) y anotó el sexto gol para cerrar una goleada histórica por 6-0. Además, en Brasil 2014 anotó ante Bosnia, Irán y Nigeria en la fase de grupos, pero desde octavos de final no pudo cortar con la mala racha. En Rusia 2018 la Selección Argentina que dirigía Jorge Sampaoli no llegó de la mejor manera a la cita mundialista y la Pulga anotó apenas un gol en fase de grupos ante Nigeria.

De todos modos, ayer ante Australia se sacó la mufa de una vez por todas y como si esto fuera poco, llegó a un nuevo récord.

Tan es así, que con el gol convertido ayer por la noche en Doha frente a el combinado oceánico, el “10” de Argentina ya disputó 16 encuentros en total. De esta manera, igualó el récord que Maradona ostentaba en soledad desde su última presencia en Estados Unidos 1994, cuando disputó el recordado encuentro ante Nigeria por la fase de grupos, que terminó con la confirmación del doping positivo que lo dejó fuera de la Copa del Mundo en EE. UU.

La palabra de Lionel luego de la victoria

Tras el triunfo ante el elenco australiano, el astro del fútbol mundial dialogó con la prensa y comentó: “Nos complicamos con el 2-1, porque era un partido controlado y lo podríamos incluso haber sentenciado. Hacen un gol de rebote y después es normal. Empiezan a meter pelotazos en los últimos minutos. Quizás, sacando la última que tapó el Dibu, tampoco sufrimos, sino que más bien era la sensación de que eran los últimos minutos y se venían. Hay que seguir unidos, dimos un pasito más y ahora se viene una parada difícil también”.

Polémica: la mano que pidió toda la Argentina

El duelo que disputaron la Selección Argentina y Australia, por los octavos de final del Mundial de Catar 2022, comenzó con polémica por una mano en el área del elenco oceánico.

Alejandro “Papu” Gómez, titular en lugar de Ángel Di María, tiró el centro desde la izquierda y la pelota dio claramente en la mano de Keanu Baccus. Así las cosas. el brazo del jugador de los oceánicos no estaba pegado al cuerpo y parecía estar dentro del área, una de las dudas. El árbitro Szymon Marciniak no cobró y tampoco llamaron desde el VAR para que observara la jugada. Esto no generó mucho reclamo en el banco, pero sí que llamó mucho la atención.

De todos modos, la primera imagen de TV y sus respectivas repeticiones no dejan en claro si el brazo en el que pega la pelota está dentro del área, sobre la línea o apenas afuera. Eso se verá con la famosa imagen satelital que se maneja en esta Copa del Mundo, la que se utilizó para ver si el balón salió en el partido Japón-España (el 2-1 de los nipones). Cabe rasaltar que si efectivamente el brazo está afuera del área, el VAR no puede llamar al árbitro polaco Marciniak, ya que no se trata de una jugada de penal o de roja.