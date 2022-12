Scaloni: "No voy a hablar más del VAR"

Lionel Scaloni brindó una nueva rueda de prensa luego de la victoria frente a Australia y el Diario Hoy estuvo presente.

El enviado, Juan Pablo Ferrari , le consultó sobre dos aspectos puntuales: uno sobre la polémica mano de un jugador australiano cerca del área que no fue sancionada en los primeros minutos del encuentro; por otro lado, la situación de Ángel Di Maria que hoy no jugó por lesión.

El DT argentino expresó que no va a hablar mas de eso y que no se va a excusar, por otro lado afirmó: "Tema terminado, hay 42 imágenes para analizar que me dijo el cuarto árbitro".

A su vez, se refirió a la situación de Di Maria y dijo : "Hoy no estaba en condiciones de jugar Ángel, no era necesario que se cambie porque teniéndolo en el banco siempre es una tentación". Por otro lado, Scaloni sostuvo : "Esperemos que con el correr de los días pueda mejorar y llegar al partido".