Las brujas argentinas al rescate: Australia nos quiere engualichar

La selección de Australia no quiere dejar nada al azar y busca descalificar al equipo de Scaloni en el encuentro de octavos de final. En este sentido, un medio del país oceánico incitó a sus lectores a pinchar el muñeco vudú de Lionel Messi, la máxima figura de la Selección.

“Ayuda a ‘pinchar’ a Messi”, tituló el medio The West Australian. “Para que Australia derrote a Argentina en su choque de la Copa del Mundo el sábado por la noche, no solo necesitarán un poco de suerte, también les vendría bien un poco de magia. Después de todo, se enfrentan no solo al tercer equipo del ranking mundial, sino también a Lionel Messi, quizás el mejor jugador de todos los tiempos”, público el diario.

Australia dio la sorpresa en el Grupo D, consiguiendo el segundo puesto y dejando atrás a Dinamarca, quien se preveía que clasifique a los octavos. Cabe destacar que los australianos llegaron a la Copa del Mundo luego de vencer a Perú en el repechaje.

Luego del pedido de los medios de Australia, nuestras brujas son las encargadas de contrarrestar la mala suerte que invocaron los oceánicos. De todas maneras, el equipo de Scaloni llega luego de su mejor actuación en lo que va del Mundial, la victoria a Polonia por 2 a 0.