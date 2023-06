La Plata vibró a puro gol

Tras el comienzo de los octavos de final el martes por la tarde, ayer le llegó el turno al Estadio Único Diego Maradona de recibir dos encuentros por esta fase. Con apasionantes partidos que tuvieron mucha acción y goles, la ciudad de La Plata se despide por unos días del Mundial Sub-20, ya que no se jugarán los cuartos de final, pero todo terminará aquí con las dos semifinales, el partido por tercer y cuarto puesto, como así también la final donde se consagrará un nuevo campeón.

La actividad comenzó a las 14, cuando casi 10.000 personas vieron la goleada de Brasil a Túnez por 4-1. A pesar de que el resultado terminó siendo muy abultado porque los tunecinos, que contaron con todo el apoyo del estadio y luego los jugadores lo agradecieron, fueron amplios dominadores en el segundo tiempo, no tuvieron la eficacia necesaria para meter en aprietos a la Canarinha, que en el primer tiempo convirtió dos goles y sufrió una expulsión.

A raíz de esa roja y con la ventaja del 2-0, el Scratch decidió replegarse en defensa para esperar a los asiáticos que hicieron todo lo posible para descontar pero no hubo suerte en la definición. Además, los brasileros mediante dos contras sobre el final liquidaron el encuentro y el premio consuelo para Túnez llegó literalmente en la última jugada para descontar tras una serie de rebotes.

Luego de una hora y media de descanso y con mucho más público, a las 18 comenzó a disputarse uno de los platos fuertes de los octavos de final como fue Italia-Inglaterra. Con un gran marco de gente, especialmente alentando a la Azzurra, los italianos comenzaron con el pie derecho con un golazo de Baldanzi a los 8 minutos, pero a los 24 logró empatar Devine tras una buena jugada colectiva.

Ya en el complemento no fue de tanto juego sino fricción y no regalar espacios pero sobre el final, luego de un penal dudoso, a los 86 minutos llegó la alegría para los tanos. El goleador del torneo, Casadei, no sintió la presión y metió un golazo desde la pena máxima para el 2-1 que luego lo aguantó en el final.

De esta manera, Brasil enfrentará a Israel en cuartos de final mientras que Italia irá contra Colombia, que goleó en la tarde de ayer.

El apoyo fue a Túnez e Italia

Como sucedió en cada encuentro que Inglaterra jugó en 25 y 32, el apoyo de los argentinos fue para el rival, y en este caso fue para Italia. Un país sumamente vinculado a nuestro suelo, con mucha descendencia, tuvo el aliento de los argentinos en el segundo turno.

Por su parte, otro país que cayó muy bien en el público platense fue Túnez, que en los partidos anteriores recibió la banca albiceleste, y ayer fue aun más, teniendo en cuenta que enfrentó a ­Brasil.