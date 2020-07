La revolución de Verón en las juveniles del Pincha

Juan Sebastián Verón continúa aportando logros a la institución albirroja aún después del retiro. Aunque varios reclamen conquistas deportivas, hay éxitos que muchos no pueden ver, o simplemente no les interesa. Uno de esos objetivos invisibles para muchos es poder darles a los niños una opción más además del fútbol, ya sea para cuando terminen su carrera o porque no pudieron cumplir el sueño de ser futbolistas.

Respecto a esto, Verón, presidente de Estudiantes; Natalia Gaitán, futbolista colombiana, y Juan Pablo Caffa, exjugador y representante de futbolistas, analizaron este miércoles en el foro virtual organizado por el World Football Summit, la importancia de que los jugadores tengan una educación y una formación para cuando llega el momento de colgar los botines.

El mandamás del Pincha aseguró que los futbolistas pueden ejercer muchas profesiones tras retirarse, aunque “la salida más rápida es ser técnico”, y explicó que su club ha trabajado para reducir el índice de deserción escolar del 80 al 0 por ciento.

“La carrera del futbolista es corta y cuando sos chico no pensás en lo que va a pasar cuando seas grande, vas tomando conciencia cuando vas llegando al final. Para el que está pensando en que la salida más rápida va a ser la de ser técnico, esa es una parte nuestra que hay que ir cambiando. Un jugador puede ser un montón de otras cosas, hay carreras para prepararse”, afirmó.

Además, Verón agregó: “El futbolista nace y muere futbolista, y aunque durante la carrera apenas tiene posibilidades de pensar en otra cosa, trata de visualizar qué hará después. Puedes haber tenido la carrera más exitosa, pero la vida es la misma para todos y hay que seguir”.

La Bruja quiere que todos los chicos que entran al club sin nada, salgan con algo muy importante para él, que son los estudios: “Van a quedar muchos chicos en el camino. Más ahora con la pandemia. Hay muchos que inician y no llegan a triunfar como futbolistas. En Estudiantes logramos pasar de un 80% de abandono escolar a un 0% de deserción escolar”, culminó.