La Selección argentina ultima detalles para el cruce con Australia

Sin descanso, la Selección argentina se puso a trabajar con el foco puesto en el duelo ante Australia. Una situación de la que Lionel Scaloni se quejó ante los medios, pero que tuvo que afrontar de todas formas. Por eso, el cuerpo técnico decidió que el plantel descansara por la mañana y practicara por la tarde, antes de volver a recibir a las familias. Ángel Di María, la gran incógnita por su molestia física.

El entrenamiento tuvo a los titulares en un trabajo de tinte regenerativo y a los suplentes que no entraron o que jugaron pocos minutos, con una exigencia diferente a cargo del profe platense Luis Martín. Lo que está claro es que Scaloni está ante otra decisión importante: porque cuando finalmente encontró el equipo que mejor le respondió, quizás esté obligado a cambiarlo otra vez.

En principio, por la sobrecarga en el cuádriceps que sufrió “Fideo” (los estudios arrojaron que no tiene lesión fibrilar). El jugador de la Juventus se entrenó diferenciado y ya está trabajando en kinesiología para ver si llega al duelo de mañana a las 16.00 (hora de nuestro país), pero hoy su presencia está en duda. En caso de no llegar el jugador del gol de la gloria en el Maracaná, el cuerpo técnico tendrá que definir un reemplazante; ya que, con la baja de Nicolás González, no tiene uno fijo. En consecuencia, el que aparece como alternativa es otro futbolista de la “Juve” como Leandro Paredes, lo que implicaría un cambio de esquema.

Según la información a la que pudo acceder este medio, el entrenador de la Albiceleste lo definirá en la práctica de hoy, la única que tendrá con el plantel en condiciones de realizar alguna actividad táctica, aunque tampoco sin margen para mayores exigencias.

Hasta ahora, el oriundo de Pujato hizo nueve cambios en dos partidos. Cinco para el primero y otros cuatro para el segundo. Un hecho inédito para los técnicos argentinos en las citas mundialistas, que solo hicieron esa gran cantidad de cambios a lo sumo para el tercer partido del grupo, con el combinado nacional clasificado a la siguiente ronda.

Scaloni hablará en conferencia

Según informó el jefe de prensa de la Selección, el entrenador argentino hablará en conferencia a las 9.30 (hora de nuestro país). Además, también lo hará un jugador a confirmar. En horas del mediodía, comenzará la práctica anteriormente mencionada, en donde se definirá el equipo para enfrentar a Australia. Como ya es costumbre, allí estarán el diario Hoy y la Red 92.