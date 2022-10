La Selección Argentina y una lista preliminar XL para el Mundial

Jornada especial para la Selección Argentina y para el cuerpo técnico. Hoy es el día que hay que entregar la lista preliminar a FIFA para el Mundial de Catar, cuando solo restan 30 días para la Copa del Mundo. Esa lista tiene carácter oficial y debe tener un mínimo de 35 jugadores, de ahí para arriba. Lionel Scaloni ya tiene el borrador listo para enviarlo a Suiza. ¿Habrá lugar para las sorpresas? El mínimo es de 35 jugadores y el máximo de 55.

Según pudo saber Diario Hoy, la Selección argentina presentará no menos de 40 nombres en su listado de buena fe. Cuanto más amplia sea la nómina, más tendrá que cortar el mes que viene el entrenador y su cuerpo técnico. Se trata de un documento interno que la FIFA no dará a conocer, aunque si así lo desea la AFA puede publicarlo. Lo concreto es que Scaloni tiene un gran porcentaje de la delegación definida. Y se guardará estos lugares de reserva para resolver esas últimas dudas que tienen que ver con los lesionados y con los que se disputan una plaza definitiva. De movida, estarán en esta entrega XL todos los protagonistas que vienen siendo parte de este ciclo desde el inicio, incluso algunos que no fueron citados en las últimas giras.

También dirán presente los que están recuperándose, como Paulo Dybala, Ángel Di María, Exequiel Palacio, Giovani Lo Celso, Juan Musso y Juan Foyth. De estos, algunos tienen un lugar asegurado ya que llegan sin problemas (a menos que se resientan) y otros tendrán que esperar hasta último momento para confirmar su pasaje a Doha.

Dybala y un tratamiento especial para llegar a la Copa del Mundo

Mientras Paulo Dybala intenta reponerse a contrarreloj de la lesión en el recto femoral izquierdo, tiene una certeza: estará en la prelista que Lionel Scaloni debe entregar este viernes pensando en el Mundial de Catar.

Una vez que se confirmó el diagnóstico, en Italia subrayaron que la rehabilitación le demandaría “entre cuatro y ocho semanas”. Habiéndose lesionado un mes y medio antes del inicio de la Copa del Mundo, las sirenas de alarma sonaron estridentes. No obstante, el futbolista se enfocó en el gran objetivo: comenzó un tratamiento especial con plaquetas para acelerar la recuperación. Desde Ezeiza también le hicieron un guiño, dándole a entender que el esfuerzo no será en vano: viajó a evaluarlo el kinesiólogo de la Selección, que además lo acompañó en los primeros compases de la puesta a punto.

LOS 40 NOMBRES DE SCALONI

ARQUEROS

Emiliano Martínez

Franco Armani

Gerónimo Rulli

Juan Musso

Agustín Marchesín

DEFENSORES

Nahuel Molina

Gonzalo Montiel

Germán Pezzella

Cuti Romero

Nicolás Otamendi

Lisandro Martínez

Marcos Acuña

Nicolás Tagliafico

Juan Foyth

Nehuen Pérez

Facundo Medina

Lucas Martinez Quarta

Marcos Senesi

MEDIOCAMPISTAS

Rodrigo De Paul

Leandro Paredes

Giovanni Lo Celso

Guido Rodríguez

Papu Gómez

Alexis Mac Allister

Exequiel Palacios

Enzo Fernández

Emiliano Buendía

Nico Dominguez

Lucas Ocampos

DELANTEROS

Lionel Messi

Lautaro Martínez

Angel Di María

Nicolás González

Joaquín Correa

Julián Álvarez

Paulo Dybala

Angel Correa

Thiago Almada

Gio Simeone

Lucas Alario