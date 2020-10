La Selección levanta vuelo y se instala en los 3.700 metros de La Paz

Luego de que se cerrase la primera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas el viernes a la noche, la Selección Argentina se prepara para lo que será el duelo ante Bolivia del próximo martes, por la segunda fecha.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni se entrenó en la mañana de ayer en el predio de Ezeiza. Todavía resta definir el equipo para el encuentro en la altura de La Paz.

Una de las principales dudas está radicada en el sector izquierdo del mediocampo, ya que Marcos Acuña no jugó de la mejor forma, pero siempre es un jugador potente y resistente que puede dar buenos dividendos en la altura.

En caso de que el jugador del Sevilla no pueda formar parte del once inicial, Eduardo Salvio entraría en su lugar. Al mismo tiempo, Juan Foyth también podría ser de la partida por Gonzalo Montiel en el lateral derecho.

Además, por lo visto ante Ecuador, no se descarta que Alario y Correa también puedan sumar minutos en la altura por Lautaro Martínez y De Paul. Todas cuestiones que se irán definiendo sobre la marcha, ya que hay muy poco tiempo para trabajar.

A priori, Franco Armani; Foyth, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Lucas Ocampos, Rodrigo De Paul (o Correa), Leandro Paredes, Acuña o Salvio; Lionel Messi y Lautaro Martínez podrían arrancar jugando.

En caso de que este sea el once, Scaloni cambiaría el esquema y pasaría a jugar con un 4-4-2 en la altura de Bolivia.

El equipo trabajará hoy por la mañana en el predio de Ezeiza y en las primeras horas de la tarde emprenderá el viaje a La Paz para el partido del martes, desde las 17, que abrirá la segunda fecha del camino a Qatar.

El seleccionado va a desembarcar directamente en La Paz y recién mañana habrá un ensayo en la localidad de Achumani, en donde está el complejo del The Strongest, el enorme predio de 70.000 metros cuadrados que fue elegido para esta ocasión.

Próxima fecha martes 13/10

17hs Bolivia vs Argentina

18hs Ecuador vs Uruguay

19hs Venezuela vs Paraguay

21hs Perú vs Brasil

21.30hs Chile vs Colombia