“La sensación fue de satisfacción y alivio”

Ayer se cumplió una semana del triunfo de Gimnasia sobre Colón en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa, donde el conjunto platense logró la salvación de quedarse en Primera al ganarle el desempate al Sabalero. Uno de los futbolistas importantes de dicho encuentro fue Germán Guiffrey, quien se había perdido unas fechas por lesión, pero logró llegar a los partidos decisivos, contra Banfield y Colón, en los que el Lobo se jugaba todo.

El defensor, que disfruta ahora sus vacaciones, a la espera de lo que pase con su futuro, habló en exclusiva con diario Hoy respecto a la temporada del Tripero, el encuentro en Rosario y el balance de su año, donde alternó muy buenos rendimientos pero se perdió diferentes duelos por lesiones.

—Pasaron los primeros días del gran desahogo en Rosario. ¿Qué fue lo primero que se te vino a la mente cuando terminó el partido?

—Lo primero que se me vino a la mente cuando terminó el partido fue la sensación de satisfacción por haber logrado el objetivo después de un año muy difícil en cuanto al Club y sobre todo en lo personal. También fue un alivio porque el encuentro lo padecí, lo terminé con mucho dolor muscular pero me propuse como sea terminar el partido a pesar de algunos calambres.

—¿En qué momento pensaste que la permanencia quedaba para ustedes?

—Tenemos un grupo muy unido, muy fuerte, donde todos tiran para un mismo lado. Ya en los días previos entrenando en Rosario se notaba esa mentalidad de salir a comernos al rival. Y eso, a mí por lo menos, me dejaba muy tranquilo. El momento puntual para mí fue cuando salimos a hacer la entrada en calor a la cancha y la gente era una locura. Ya con el grito de los hinchas y ver cómo estaba la ­tribuna, nos transmitieron una energía tremenda, mucha euforia y actitud. Vi que ellos estaban más tranquilos y ahí sentí que nos ­quedábamos.

—¿Cómo vivieron la semana previa? ¿Qué hablaron entre ustedes con respecto a todo lo que sucedió en el mundo Gimnasia?

—Fue una semana con un poco de nervios, ansiedad, con la atención que conlleva jugar un partido así. De todas formas el grupo se mantuvo siempre muy tranquilo, pensando en lo que teníamos que hacer y con actitud positiva. Hablamos entre todos muchas veces, y siempre buscamos transmitir tranquilidad y seriedad para confiar en uno mismo y en cada uno de los compañeros. Ya se notaba desde los días previos que íbamos a salir a hacer un gran partido.

—En lo personal tuviste una temporada de locos... ¿El fútbol te dio revancha?

—Sí, fue uno de los años más duros de mi carrera. Las lesiones me jugaron una mala pasada y me tocó volver a las canchas sin una puesta a punto física. Hace más de un año y medio que no tengo una pretemporada, entonces se hace muy difícil. Los partidos los sufrí mucho desde lo físico y tuvo muchos altibajos con dolores musculares por la exigencia, aunque no quiero que suene como excusa. Así y todo, siempre di lo mejor que tenía, por ejemplo, antes de Banfield yo entrené solo los días previos. Yo sentía que tenía que estar, que tenía que ayudar a mis compañeros poniendo el pecho.

Por suerte se logró el objetivo y ahora hay que pensar en hacer una buena pretemporada, en ponerme a punto desde lo físico y volver a estar al 100% para dar lo que creo que puedo dar. Creo que el fútbol me dio revancha y por eso dije pospartido que no podía terminar el año así. Llevás muchos años en el club y la gente ya te toma como referencia.

—¿Qué le dirías al hincha que acompañó durante todo el año al equipo?

—A los hinchas les agradezco por todo el apoyo durante un año complicado para el club. Es impresionante lo que transmiten en cada aliento para el equipo, te incitan a dejar la vida en cada pelota y fueron importantes para el momento que estábamos pasando. Personalmente a mí también me dieron mucha fuerza y se los agradezco, sé que después de una pretemporada y una puesta a punto voy a tener esa regularidad como en años anteriores. Gracias a todo esto, me hicieron agarrar un cariño tremendo por Gimnasia.