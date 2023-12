Rayó a gran altura Agustina Valdéz para llevar al triunfo a Ask For Gold

Por GALOPON

Segunda función de la semana en el teatro del turf del barrio Hipódromo con 11 actos en la cartelera. En segundo turno se disputó el Premio Penny Post (1.600mts.), donde Ask For Gold que venía de salir de perdedor, repitió ganándole por medio cuerpo a Grystex, mientras que a dos largos culminaba Search Victory.

Cotejo reservado para todo caballo de 4 años, ganador de una carrera, ocupó el segundo lugar en la grilla de la programación y contó con siete participantes, ya que Cheerfull Long no corrió. El cierre de las apuestas mostró el aplastante favoritismo de Grystex con un sport de $1.60 sobre la chance de Vigía Trasgo ($3.65). Trasladado el pleito a la pista, el triunfo fue para Ask For Gold, conducido eficazmente por la jocketa concordiense Agustina Belén Valdéz que repitió su reciente desplazamiento, empleando 1m.40s.66/100 para los 1.600 metros de pista pesada. Así la amazona sumó otro triunfo para su torrecita de logros de jocketa aprendiz.

Volviendo a la carrera, ni bien se abrieron las gateras San Patrio, Grystex y León Gallardo fueron los más prestos en partir, quedando enseguida Ask For Gold. De tal forma que al plantearse la carrera As For Gold accionó el DRS (tan común en la Fórmula Uno) y rápidamente pasó a enseñar el camino con un cuerpo de ventaja sobre Vigía Trasgo y San Patrio, que se juntaban en la persecución.

De esa forma, en el palo de los 1.300 metros, el puntero y San Patrio se juntaron porfiando por la vanguardia quedando medio cuerpo detrás, Vigía Trasgo, mientras en un segundo plano venía recuperándose Grystex. Completaron el opuesto y se zambulleron en el codo de la calle 41 con Ask For Gold medio cuerpo por delante de San Patrio, quedando luego Vígia Trasgo y por afuera avanzaba el favorito.

En la mitad de la elipse, Grystrex se le fue al humo al puntero, mientras que dos cuerpos detrás quedaban León Gallardo y San Patrio. Así pisaron la recta y parecía que en el envión el favorito quebraría al vanguardista, que resistió bien la carga de su rival y con el resto justo cruzó el disco con medio largo de ventaja, mientras que de atrás Search Victory quedaba tercero.

Por último, el ganador se movió en 24s.25/100 los primeros 400 metros; 47s.49/100 para los 800 metros y 1m.12s.57/100 para los 1.200 metros.

Agustina Valdez, de murguista a jocketa

Para Agustina Belén Valdez, a pesar de su juventud, la vida no tiene “medias tintas” ya que de ser pasista de la reconocida comparsa Emperatriz de su Concordia natal saltó a los caballos de carrera como si nada. Así pasito a paso y (también a lo golpes) se fue abriendo camino, primero en Concordia donde corrió y ganó, para luego venirse a la Escuela de Aprendices de San Isidro donde se graduó de jocketa aprendiz y ahí si, a jugar en el turf grande.

Agus lleva corridas 582 carreras de las cuales ganó 48. Precisamente la última la ganó ayer con Ask For Gold (ver nota principal) pero lo importante en la carrera de Agustina es que 33 de esas victorias fueron este año, como que ya alcanzó, a sus 26 años, una madurez tal en su profesión que le permite llegar al final de éste 2023 con muy buenas perspectivas para lo venidero.

Así lo demuestra en cada carrera como con Ask For Gold donde vino echándole leña al fuego administrándole sus fuerzas para arriba frenar la picante carga del favorito Grystex.

Agustina feliz y contenta se volvió para Capital, junto a su familia que siempre la acompaña.

Repitió Candy Winter que en el final pasó de largo a Bat Edition

En el Premio Hyperion (1.200 mts.), que rompió el fuego de la reunión, la victoria fue para Candy Winter que le ganó por dos cuerpos a Bat Edition, en tanto que Elder Statesman completó el podio.

El cotejo estaba reservado para todo caballo de 4 años, ganador de dos carreras y fueron ochos ejemplares los que lucharon por el triunfo, porque Back to Back y Quiero Flan no fueron de la partida. Favorito fue ungido Filho con un sport de $2.65 sobre la chance de Candy Winter ($3.80) y de Ligero de Equipaje ($3.95). Trasladado el pleito a la pista Candy Winter, cargó fuerte en la recta para postergar en los metros postreros a Bat Edition que se había agrandado adelante. Mientras que tercero arribó Elder Stateman, de atropellada. El pupilo del entrenador Oscar Mihura con la monta de Gonzalo Borda –todos correntinos- empleó un registro de 1m.14s.19/100 sobre pista pesada.

Abiertas las gateras, Elder Statesman, Candy Winter, Tú Parque y Bat Edition salieron en un pie de igualdad primereando a todos sus rivales y enseguida Tú Parque le sacó un cuerpo de ventaja a Bat Edition y Candy Winter, que corrían en parecida línea por delante de Elder Statesman, Arthur Selby y Ferdinando. Sin aflojar en el ritmo, completaron el opuesto con el vanguardista medio largo delante de Bat Eidition, quedando tercero Candy Winter y así enfilaron para la curva de la calle 41 con Bat Edition que pasó de largo a Tú Porque, mientras Candy Winter se mantenía expectante.

Promediando la elipse Bat Edition le sacó tres cuerpos a Candy Winter que pasó a escoltarlo. De tal forma que al pisar la recta parecía que la victoria era del puntero, pero Gonzalo Borda le pidió el resto a Candy Winter que respondió y en los metros finales rebasó a su rival para cruzar el disco con dos cuerpos de luz, mientras que de atropellada Elder Statesman se quedaba con el tercer lugar.

El ganador se movió los primeros 400 metros en 24s.57/100 y 800 en 47s.66/100.