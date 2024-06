Lamine Yamal sigue escribiendo historia

Lamine Yamal es una de las grandes promesas de Barcelona y España. Con apenas 16 años, es titular en el gigante catalán y en su selección, y actualmente se encuentra disputando la Eurocopa de Alemania 2024 a la espera del cruce de octavos de final, que será mañana domingo frente a Georgia. Su temprana edad le permitió adueñarse de varios récords, como el jugador más joven en debutar y hacer un gol para su país, el más joven en marcar en La Liga, etc. No obstante, también hay un no tan pequeño asunto extra futbolístico: tiene que terminar el colegio.

El ciclo lectivo de los españoles, a diferencia que en la Argentina, es de septiembre a junio, y el certamen continental llegó justo en época de exámenes de la Educación Secundaria Obligatoria. Lejos de esquivar las responsabilidades, el delantero se llevó el material de estudio y rindió los exámenes a distancia desde la concentración en Donaueschingen. En la jornada de ayer, trascendió que Yamal aprobó y ya tiene un motivo para celebrar.

Justamente el atacante fue noticia en la semana por ser parte del triunfo de España contra Albania, ya que se especulaba con su ausencia debido a una ley alemana que indica que los menores de 18 años no pueden trabajar después de las 23. El seleccionado podría ser multado con hasta 30.000 euros por haber hecho jugar al juvenil del Barcelona, ya que esta norma está vigente tanto para locales como extranjeros, aunque no se conocieron mayores novedades al respecto.