Las perlitas del casamiento de Nicolás Tagliafico

Luego de una larga espera, Nicolás Tagliafico se casó. El lateral izquierdo dio el sí y se unió legalmente con su pareja, Carolina Calvagni, tras ocho años de relación. El evento sucedió en el partido de Exaltación de la Cruz (Buenos Aires), y estuvo ambientado con la temática de la Selección Argentina.

Uno de los futbolistas de la Albiceleste que asistieron fue Lautaro Martínez junto a su mujer, Agustina Gandolfo. Antes de volver a Italia para reincorporarse a Inter, el Toro disfrutó del casamiento de su compañero de la Scaloneta. Quien también dijo presente fue la pareja de Lisandro Martínez, Muri López, aunque al defensor no se lo vio.

Los novios aparecieron con el trofeo en el escenario mientras de fondo sonaba We are the champions. Al igual que las decoraciones referentes a Catar, se pudo ver en las paredes del salón frases referentes a las dichas por Lionel Messi luego de vencer a Paises Bajos en los cuartos de final: “¡Andá pallá bobo, a bailar bobo!”.