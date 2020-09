Las razones de la continuidad de Messi

Luego de varios días de negociación, la novela de Lionel Messi llegó a su fin. En la tarde de ayer, el argentino confirmó que continuará en el Barcelona para la próxima temporada a pesar de su intención de abandonar el club. En un primer lugar, la Pulga le comunicó a la dirigencia a través de un burofax su decisión de no seguir en la institución, pero las continuas trabas por parte de los directivos del conjunto español provocaron que el delantero dé un paso atrás y determine seguir en el Blaugrana.

La cuestión ahora es cuáles fueron las razones de Messi para tomar la decisión de jugar un año más en el club que lo vio nacer en su carrera como futbolista. En una entrevista con Goal, el argentino contó lo sucedido con Josep Bartomeu, presidente de la institución: “Le dije al club, sobre todo al presidente, que me quería ir. Se lo llevo diciendo todo el año. Creía que era el momento de dar un paso al costado”, aseguró en primer lugar.

Al mismo tiempo, el futbolista contó que el máximo dirigente del Barcelona no cumplió con su palabra: “Se lo dije al presidente y bueno, el presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar, y al final no terminó cumpliendo su palabra”, sentenció.

En el medio de la negociación siempre se involucró a la familia de Messi, quien en reiteradas oportunidades comentó que tiene una vida en la ciudad: “Cuando le comuniqué esto a mi mujer y mis hijos fue un drama bárbaro. Toda la familia llorando, mis hijos no querían irse de Barcelona, ni querían cambiar de colegio”, agregó.

De esta forma, Lionel aseguró que la única razón por la que sigue en el Culé es porque Bartomeu le comunicó que la manera para salir era que otro club abone los 700 millones de euros de la cláusula, o realizarle un juicio a la institución: “Yo no iría a juicio contra el Barça nunca porque es el club que amo”, puntualizó.

Por lo tanto, Messi seguirá en el club que lo vio nacer, aunque todo parece indicar que lo hará por la presente temporada y luego buscará la salida definitiva, por lo que el Manchester City todavía sueña con el argentino.