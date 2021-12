LeBron James se quedó con el récord de Kobe Bryant

La Navidad le dio una alegría a medias a LeBron James. Aunque el juego le entregó un nuevo capítulo histórico en la NBA, porque superó un récord de Kobe Bryant, para Los Angeles Lakers no hubo regalos en el arbolito. La velada especial ante los Nets resultó otro golpe: derrota en casa por 122 a 115 ante un equipo de Brooklyn que no tuvo a Kevin Durant y que todavía no tiene a Kyrie Irving, pero al que además le faltaron otros siete jugadores por lesiones y protocolos de salud.

Quinta caída consecutiva para un equipo que se armó con demasiadas figuras, pero muy veteranas. Una apuesta de riesgo que por el momento naufraga y podría culminar con intentos de intercambios entre tanto personal que no funciona. El problema no es un partido, sino la sucesión de imágenes que quedan expuestas cada noche y hablan de un grupo a la deriva.

Lo que agrava todo es que, para muchos, los Lakers parecen haber tenido hasta aquí uno de los calendarios más sencillos de la NBA; pero tienen un registro de 16 victorias y 18 derrotas. Están séptimos en el Oeste, en zona de play-in y con el ánimo por el piso.

A menos de una semana de cumplir 37 años, LeBron batió el récord de puntos en Navidad: con sus 39 tantos (además agregó 9 rebotes, 7 asistencias y 3 robos) llegó a 422 y supero los 395 que tenía Kobe Bryant.