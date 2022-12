León Sabanero viene dulce y en una parada brava buscará seguir la serie

En otra jornada atípica (como la del viernes pasado), habrá acción en el teatro del turf del Barrio Hipódromo donde la hípica vuelve a mezclarse con el fútbol en un perfecto sándwich. A las 12 se levantará el telón del circo hípico local para ofrecer una interesante función de 14 actos, pero a las 15.40 se correrá el noveno cotejo y luego habrá un impasse hasta las 18.10, que se reanudará la cita turfística. Ese lapso será la hora de nuestra Selección de futbol, que se jugará contra Croacia el pase a la gran final del Mundial de Catar.

En tanto, el momento culminante de la reunión será la disputa del Clásico Uberto F. ­Vignart (G. III-1.200 mts.), un cotejo que está abierto para todo caballo de 3 años y más edad, a peso por edad. Han comprometido su presencia nueve ejemplares dispuestos a medir fuerzas por una recompensa de $1.314.284.

Ellos han conformado un lote muy parejo con algunos animadores del Clásico Ciudad de La Plata (G. II-1.200 mts.) el pasado 19 de noviembre, como Don Kazako, Eliceo y Retracto, pero nosotros vamos a confiar ­nuestro voto a León Sabanero, que ese mismo día se alzó con el Clásico Ciudad de Berisso (1.200 mts.) merced a una violenta atropellada y en similar registro que el empleado por Rudy Trigger. Por esa razón, si el desarrollo se hace violento de abajo, en el final los puede pasar por arriba. Los rivales a vencer serán precisamente los que nombramos más Lofoten. Se viene un carrerón.

Hagan juego, señores, que hoy vuelve a haber función en el teatro del turf.

Candidatos para esta tarde

1) INTERPROUD (8) ACALORADA (7) ESCUELA NACIONAL (4)

2) LIGERO DE EQUIPAJE (9) TENGO FULL (8) TRENDING FACE (10)

3) ABRONCAO (6) SAN MARTIN DAY (2) RE GUESS (1)

4) QUIERO FLAN (2) CHE ADIVINADOR (5) TU PORQUE (11)

5) ANGIOLA MAJA (8) ABRASADORA (9) ASIPAN (11) SEEK GUESS (12)

6) GUICCIARDINI (5) TODA BIEN (1) CHECKY KEY (6)

7) JEWELIANA (4) BOMBON QUEEN (3) BAMBA CAMP (7)

8) SUPER VENICE (2) REE TOP (10) DOÑA NONI (8) CHE SALVADORA (5)

9) EL TOSHY (5) PIMIENTO DULCE (1) ADORADO MEMPHIS (3)

10) NABASIATIC (1)FULL AVENUE (5)UN ESTILO (4)MANKO QHAPAQ(7)

11) LEON SABANERO (4) RETRACTO (2) DON KAZAKO (3)

12) HOLD THE DOOR (5) SCOTCH AND SODA (3) THIS WAY (12)

13) PERFECT SCORE (2) BLUE EYED SOUL (7) GREAT PASMANCE (1)

14) SHAKING MONEY (5) QUE DIA BUENO (13) TINTIN CRAF (14) BANQUERO ROMANO (6)