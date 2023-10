Lewis Hamilton habló sobre su futuro en la Fórmula 1

El piloto británico Lewis Hamilton, siete veces campeón mundial de la Fórmula 1 que está algo relegado desde hace un par de años por el protagonismo del neerlandés Max Verstappen, indicó este martes en una entrevista que todavía “tiene objetivos por cumplir” en la máxima categoría del automovilismo mundial.

“Aún tengo objetivos por cumplir en la Fórmula 1 arriba de un coche. El hecho de ganar o no un título mundial no es lo que define que siga o no corriendo”, expresó Hamilton, de 38 años y con contrato vigente en Mercedes hasta finales de 2025. Cabe destacar que en lo que va de la temporada Hamilton está tercero en el campeonato mundial de pilotos con 190 puntos, muy lejos del neerlandés Verstappen (400), quien puede consagrarse campeón anticipado con su Red Bull el sábado próximo en la carrera que se desarrollará en el circuito qatarí de Lusail, y cerca del mexicano Sergio “Checo” Pérez (223), de Red Bull.

“No me imagino aún estar parado en el paddock o en el garage sin subirme a manejar un coche, sigo concentrado al ciento por ciento en competir”, añadió el inglés disipando rumores sobre un posible retiro, en una entrevista que concedió a la revista suiza Blick y publicó ayer el periódico deportivo español Marca.

Verstappen podría coronarse próximamente

Verstappen, que viene de ganar en Japón, llega a la cita en el circuito internacional de Lusail con 400 puntos, 177 más que su compañero Sergio Pérez, único con (mínimas) chances matemáticas de robarle el campeonato. Quedan en juego 180 unidades, repartidas en seis fechas, con tres de ellas con formato sprint.

La cuenta es sencilla: el neerlandés, que acaba de cumplir 26 años, necesita sumar solo tres puntos en lo que queda del calendario para asegurarse el título, porque será campeón aún si termina igualado con Checo, ya que finalizará con más carreras ganadas que el mexicano. Así, si Max, que suma 13 victorias en la temporada, se lleva el sprint del sábado o queda ubicado entre los primeros seis de esa carrera, asegurará el título, sin importar lo que haga su compañero, que se subió a lo más alto del podio solo en dos fechas.

El neerlandés también se apropiará de la corona -la tercera, después de las que consiguió en 2021 y 2022- si queda séptimo y Pérez no gana la sprint; si termina octavo y el mexicano finaliza, como mucho, en el tercer lugar; e incluso si abandona o no puntea y su compañero no logra subirse al podio.

Si no se da en Qatar, se dará, casi con seguridad, en alguna de las cinco citas que vendrán después: Estados Unidos, México, Brasil, Las Vegas y Abu Dhabi. Porque tras llevarse 13 de los 16 Grand Prix disputados y terminar segundo en otros dos, Verstappen tendría que tener un cierre de año desastroso para dejar escapar el título. Él mismo lo reconoció: “La verdad, no siento grandes emociones al respecto. No es broma: sé que el título va a llegar, pero realmente no me preocupa cómo lo ganemos ni dónde. No se trata de necesitás ganar cinco carreras antes o la última. No lo sé. Simplemente no es algo en lo que realmente esté pensando”, anticipó sin mucho entusiasmo, contagiado quizás por la falta de suspenso de un campeonato que encaminó muy temprano.