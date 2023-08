Lionel Messi dio su primera conferencia de prensa en el Inter

A tan solo 30 días de haber formalizado su llegada al fútbol de Estados Unidos, Lionel Messi se encuentra a un partido de lograr su primer título en Inter Miami. Jugará la final más rápida de su carrera al definir el título de la Leagues Cup, mañana desde las 22 de Argentina. El capitán de la Selección nacional, que lleva nueve goles en seis partidos en las Garzas, habló por primera vez en conferencia de prensa desde su llegada al club, a la expectativa de lo que pase en el duelo ante Nashville.

“Cuando llegué lo hice con mucha ilusión, mucha felicidad, con las ganas de seguir obteniendo resultados como lo hice toda mi carrera”, manifestó Leo ante los medios. “Si bien fue una gran sorpresa que estemos a punto de jugar una final para la gente que no nos ve entrenar en el día a día, nosotros nos preparamos para esto, para intentar competir y lograr este título. Nos veíamos capaces de poder hacerlo”, agregó más tarde.

“Estoy feliz, disfrutando de esta nueva etapa y la experiencia de vivir en este país, que es algo que siempre se me pasó por la cabeza”, expresó Messi en conferencia de prensa. “Estamos en el lugar donde queremos estar. Mi salida a París no era algo que yo deseaba, no me quería ir de Barcelona y se hizo difícil, pero es todo lo contrario a lo que me está pasando ahora, gracias a Dios”, completó.

En tanto, fue consultado acerca de la chance de volver a obtener el premio del Balón de Oro, que se entregará el próximo 30 de octubre y el número 10 dijo: “Durante mi carrera lo dije muchas veces. El Balón de Oro es un premio importante, el más lindo a nivel individual, pero nunca le di importancia. Lo más importante siempre fueron los premios colectivos. Tuve la suerte de conseguirlo todo en mi carrera y te podrás imaginar que, después de haber conseguido el Mundial, que era en lo que me faltaba, mucho menos estoy pensando en ese premio. Mi premio más grande fue ese y hoy estoy disfrutando de mi momento. La verdad que no lo pienso. Si llega, bien, y si no, no pasa nada. Ahora tengo nuevos objetivos con este club”.

En ese sentido, Messi destacó que pudo conseguir todos los objetivos que se planteó a lo largo de su carrera y que espera seguir ganando trofeos en esta experiencia en Inter Miami. “Ahora tengo nuevos objetivos con el club. Vinimos para eso, para ayudar al club a conseguir títulos”, sentenció el astro rosarino en conferencia de prensa.