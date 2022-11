Lionel Messi: "Volvimos a ser nosotros"

Lionel Messi habló tras el triunfazo argentino ante México por 2 a 0 en un partido clave del Grupo C para continuar con vida en la Copa del Mundo. El capitán argentino valoró y celebró el rendimiento del equipo argentino más allá del triunfo.

"Jugamos el primer tiempo como lo teníamos que jugar, con mucha intensidad. En el segundo tiempo manejamos mejor la pelota y volvimos a ser nosotros. Había que ganar para acomodarnos", aseguró la Pulga.

Además, sostuvo que le "costó mucho el primer partido. Hay mucho de condicionante en el primer partido, muchos juegan su primer partido. El horario... No son excusas pero no salimos como queríamos".

Con respecto a su físico y los rumores sobre una posible lesión, Lionel dijo que "No sé por qué se dijeron tantas cosas (sobre la lesión). Se hablaba del tobillo y no tenía nada la verdad. Durante toda la semana no tuve nada. Entrené normal, a la par del grupo, nunca entrené solo".

Ahora la Selección Argentina enfrentará a Polonia el próximo miércoles desde las 16 horas en busca de los octavos de final.