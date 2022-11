Argentina venció a México con dos golazos

La Selección logró un triunfazo ante México por la segunda fecha de la Copa del Mundo. Fue 2 a 0 con goles de Lionel Messi y Enzo Fernández, que ingresó en el segundo tiempo desde el banco. De esta manera, Argentina buscará la clasificación ante Polonia el próximo miércoles.

El encuentro arrancó parejo y en la primera etapa no se contabilizaron ocasiones de gol. En un juego friccionado, la Selección no logró encontrar los circuitos de juego y no inquietó el arco del "Memo" Ochoa. Lo más cercano fue un cabezazo de Lautaro Martínez, a los 40 minutos.

En la segunda etapa, Scaloni decidió mover el banco y dispuso los ingresos de Enzo Fernández, Julián Álvarez y Nahuel Molina en primera instancia. Fernández se adueñó de la mitad de cancha y Messi se liberó en el juego.

A los 19 minutos el '10' frotó la lámpara. Con un zurdazo excelso puso en ventaja a la Selección y empezó a encaminar la victoria. Además, ingresaron Exequiel Palacios y el Cuti Romero.

Palacios, Fernández y De Paul manejaron los tiempos del partido y Julián aportó con la presión. Finalmente, a los 41 minutos luego de un corner, Enzo Fernández hizo un amague y colgó un derechazo al ángulo.

Argentina logró los tres puntos y quedó segundo en el Grupo C por diferencia de gol. Ahora, definirá la clasificación frente a Polonia, que hoy temprano venció a Arabia Saudita.