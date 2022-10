Lionel Scaloni aconsejó a sus dirigidos antes de la cita mundialista

Cada vez falta menos para la cita mundialista en Catar y la ansiedad es cada vez mayor. El pueblo argentino está ilusionado y los jugadores de la Selección Argentina también.

Sin embargo, el técnico Lionel Scaloni fue cauto con sus dirigidos y en este orden de situaciones expresó: “A los jugadores les decimos que no vale la pena maquinarse tanto tiempo antes del Mundial. No tiene mucho sentido, queremos que disfruten el proceso e intenten pasarla bien. Me hubiera gustado mucho más que lo que disfruté como jugador en la Selección. Con la presión al final no lográbamos dimensionar todo lo que vivíamos”. Y agregó: “Eso es lo que intentamos transmitirles. Los partidos se analizan, se estudian, se trabajan, pero no deja de ser un juego”.

Además, se refirió a las lesiones de algunos futbolistas como Ángel Di María y Paulo Dybala y comentó: “Estamos en una etapa bastante difícil. Los jugadores están jugando muchos partidos. Octubre es terrible. Puede haber problemas como está habiendo, lesiones, sanciones. Forma parte de ser jugador de elite y Selección. Cuando pasa algo me preocupo, pero poco se puede hacer. Soy de la idea de que el jugador tiene que salir a la cancha a jugar y no pensar en lo que viene. Puede ser perjudicial. Que jueguen naturalmente”.

Scaloni agradeció el apoyo de la gente

Por otro lado, y en cuanto al cariño recibido por el público, el pujatense de 44 años confesó: “No soy mucho de salir a la calle pero me he dado cuenta del cariño de la gente. Está bueno. Los jugadores juegan para ellos, para la gente. Ahora como entrenador, puedo asegurar que el futbolista de la Selección Argentina juega para que el hincha se sienta identificado”.

Con respecto a su balance al mando de la Albiceleste, el DT campeón de la Copa América 2021 sentenció: “En el último partido con Jamaica cerramos un proceso de casi cuatro años. Se lo dije a los jugadores, fue un camino muy lindo, con momentos no fáciles, pero la mayor parte muy emotivo. Lo disfrutamos un montón y ahora tenemos que enfocarnos en el Mundial”.