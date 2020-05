Lisandro López: “Mi idea es seguir en Racing”

Lisandro López habló con Racing Club Play y se refirió a la posible vuelta a los entrenamientos: “Soy de la idea de arrancar a entrenar, siempre y cuando se haga de manera prolija y prudente. El plantel está deseando volver a entrenarse y ojalá que podamos regresar lo antes posible con los cuidados necesarios. Considero que cuanto antes volvamos a entrenar va a ser mejor porque es algo que nunca está de más y que realmente necesitamos. Ojalá que sea pronto y que de a poco podamos volver a la normalidad”, comentó.

Además, el capitán de la Academia confirmó que seguirá en la institución: “No pensé en ponerle punto final a mi carrera, eso es algo que no se me cruzó ni el peor día que tuve en medio de esta cuarentena. La dirigencia sabe que mi idea es seguir en Racing un tiempo más, y no creo que haya problemas si la intención de ellos y del entrenador es que continúe. No hay apuro y sé que se va a resolver satisfactoriamente”, aseguró.

Por último, Licha se refirió a la decisión de reducir los sueldos en el plantel profesional: “El planteo surgió desde la dirigencia. Lo

conversamos entre los jugadores y llegamos a un acuerdo para que la institución pueda pegar el salario del resto de los empleados”, concluyó.