¿Llegan los refuerzos al Lobo?

Mientras se espera la oficialización de la llegada de Rodrigo Rey por dos años, el Lobo sigue en la búsqueda de un delantero y un central, para cumplir con los requisitos de la dupla técnica. Antes de comenzar la pretemporada había pedido un centrodelantero y en el caso de que se vayan Paolo Goltz y Jorge Broun, traer reemplazantes para estos dos jugadores. Justamente, Goltz se entrena desde el fin de semana en Santa Fe pero todavía no llegó un peso desde Colón. Mientras, lo de Broun se podría empezar a cerrar hoy para darle final durante los próximos días, ya que la operación requiere de varios trámites por el modo en que va a pagar Rosario Central.



Respecto al delantero, Cristian Menéndez, por quien la Comisión Directiva había comenzado a negociar y lo veía con buenos ojos, fue dado de baja por Leandro Martini y Mariano Messera. Ellos quieren seguir buscando alguna opción superadora y de mejor presente. Algunos de los nombres podrían ser Emmanuel Herrera y Cristian Riquelme, el último con más chances ya que está con el pase en su poder.



Por el defensor, la dirigencia viene negociando lentamente y en silencio por un jugador de jerarquía y que podría dar un salto de calidad para el plantel, según cuentan desde Calle 4. Hasta el momento no trascendió el nombre pero la cúpula dirigencial confía en que lo puedan cerrar entre hoy y mañana, de acuerdo a lo que pudo averiguar este medio.



Por último, como adelantó diario Hoy en la edición de ayer, las negociaciones con Independiente por Nicolás Contín se fueron enfriando tras un pedido de Martini y Messera para que se quede, ya que todavía no llegó el delantero; desde Avellaneda no van a negociar si el Lobo no cambia las condiciones de la obligación de compra por el 50% si el Tanque es convocado en 15 partidos.

Por Portillo avanzan tranquilamente

Luego de varias semanas y charlas entre los directivos de Gimnasia y Villa San Carlos, todo indica que se podría cerrar la llegada de Samuel Portillo para esta semana. El delantero de 26 años estuvo en la lupa de varios equipos, entre ellos Estudiantes, que no aceptó las condiciones de la Villa. Ahora está cerca de arribar al Lobo. Restan definir las cifras finales pero en La Plata estarían dispuestos a aceptar los 80.000 dólares que pide el Celeste por el cargo del préstamo; tienen que definir el monto de la opción de compra.

“Soy un jugador que da todo por el club donde está”

Rodrigo Rey arribó al país en los últimos días y hoy tendrá la revisión médica para luego firmar el contrato. Habló con el programa Pasión Tribunera y contó sus sensaciones en Gimnasia: “El cuerpo técnico y los dirigentes me mostraron las ganas que tenían de que venga”. Luego detalló los últimos detalles que faltan y cómo se toma este desafío: “Estoy esperando hacerme la revisión médica y firmar por el club. Soy un jugador que da todo por el club donde está”.