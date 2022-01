Lo de Zárate en stand by

Mientras se sigue complicando la negociación con Mauro Zárate, el Lobo siguió trabajando en la llegada de Ramón Sosa y dejó de lado por unas horas la novela del mercado de pases. A pesar de esto, como indicó este medio en el día de ayer, hoy parece que la única chance viable para que Zárate sea el quinto refuerzo es que haya un cambio rotundo en la dirigencia y finalmente Gabriel Pellegrino decida desembolsar más dinero de lo pensado y cumplir las expectativas del jugador.

La otra opción es hacer la misma estrategia que sucedió con el Pulga Rodríguez y retirarse de las negociaciones mientras el atacante analiza otras opciones, aunque no lleguen a conformar desde lo económico, y allí Zárate levante el teléfono para volver a negociar con el Tripero. Todo es posible, pero lo cierto es que la cuestión está muy fría y por ahora el ex Boca no baja mucho las consideraciones; salvo ayer que comunicó que se podría negociar el salario en pesos, en vez de dólares, y luego acordar un aumento medido en base al precio de la inflación, como así también premios. Sin embargo, esto sigue siendo caro para las arcas albiazules, por lo que por ahora no hubo acuerdo, aunque tomaron esto como un buen gesto del delantero y su representante.