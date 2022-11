Los argentinos eligieron la playa para ahogar las penas

Cobertura Especial Doha – Catar

Enviados exclusivos de diario Hoy

Después de la derrota, la vida sigue. El martes los argentinos se retiraron del estadio Lusail con la cabeza gacha, el ánimo por el piso y la tristeza que invadía el cuerpo en una jornada que debía haber sido de fiesta. La Selección Argentina sufrió un mazazo ante Arabia Saudita y, para pasar el mal momento, los hinchas argentinos dieron vuelta la página en las playas de Doha, Catar.

En este sentido, diario Hoy fue a buscarlos para saber sus sensaciones después de semejante cachetazo y, además, a conocer más de una ciudad que no deja de sorprender a los que la visitan. En este caso, se trata de Katara Beach, una de las playas más turísticas del país anfitrión de la Copa del Mundo. Se encuentra a cinco kilómetros del centro de Doha y, al mismo tiempo que se puede disfrutar la playa, también se puede apreciar la vista imponente de los edificios al mejor estilo película futurista.

Con 28 grados de sensación térmica, un cielo despejado y la gente que se acercaba a medida que pasaban las horas en la mañana de Catar, hubo hinchas de la Selección que llegaron desde La Plata. Se trata de Brenda, Alaska y Diego, una familia platense que vive en City Bell y que hicieron el esfuerzo de venir a Catar para disfrutar de la Copa del Mundo. En este sentido, Brenda, con Alaska a upa (tiene un año), contó que vino con su marido, con sus papás y que “hicimos un viaje bastante largo, estuvimos en San Pablo un día, acostumbrándonos al cambio de horario y disfrutando de un día increíble”.

Con respecto al partido del la Selección, contó: “Fuimos al partido, pero tuvimos un inconveniente con la nena. Para que lo tengan en cuenta lo que vengan, los niños necesitan entrada, no importa si tienen menos de un año y no caminen. Nosotros tuvimos que llorar y dar lástima durante mucho tiempo para que me dejaran pasar”. Por último, dijo: “La gente de Catar nos trató muy bien, no tuvimos problema con la vestimenta, ni en la calle ni acá en la playa, y además hay muchos lugares hermosos por recorrer”.

Por otro lado, en la misma playa, pero más cercano al patio de comidas, dialogamos con otro platense más: Tomás, de Barrio Hipódromo. El joven que llegó el domingo a Catar comenzó diciendo: “Soy hincha de Estudiantes, estuve en el partido con Arabia Saudita y nos fuimos con mucha bronca. Igualmente sé que vamos a pelear y tenemos que contagiarnos de la mística Pincharrata”.