En México preparan una final ante Argentina

El Grupo C, en llamas. Continúan los ecos después de la primera jornada dentro de la zona C en Catar, con el empate entre México y Polonia y sobre todo la derrota de Argentina frente a Arabia Saudita. En esta línea, los mexicanos se volvieron a entrenar ayer por la tarde noche de Doha para lo que será un partido no apto para cardíacos. Ambas selecciones saben que el que pierde queda con un pie y medio fuera del Mundial, y el empate tampoco le sirve a ninguno.

La Selección de México se entrenó ayer pensando en el encuentro del próximo sábado frente a la Argentina, en lo que será una final anticipada. Para ello, el entrenador Gerardo “Tata” Martino evalúa realizar algunos cambios.

En este contexto crucial para ambos equipos, Martino analiza el ingreso de Raúl Jiménez, quien solo jugó un puñado de minutos ante Polonia, o del argentino nacionalizado Rogelio Funes Mori. En ese caso, el que dejará la formación titular será Henry Martin, mientras que en el lateral derecho Kevin Álvarez sustituiría a Jorge Sánchez. Además, el técnico realizaría otras modificaciones en el mediocampo, con el ingreso de Héctor Herrera por Charly Rodríguez y en la defensa a Néstor Araujo por Héctor Moreno.

México, que debutó con una igualdad sin goles frente a Polonia, se entrenó en el campo de deportes del lujoso Hotel y Resort Simaisma Al Muweb donde se hospeda, y buscará llegar de la mejor forma para enfrentar al combinado de Lionel Scaloni, al que querrá vencerlo por primera vez en su historia.

El Tata Martino se refirió a la derrota de la Selección

El Tata Martino habló de la derrota que firmó Argentina contra Arabia Saudita con el marcador en 2-1. “Evidentemente, eso sorprende al mundo. Esos resultados solo se pueden dar en una primera fase de un Mundial. Eso juega en nuestra cabeza y en la de Polonia. Esperábamos encarar un partido decisivo y pasó exactamente lo contrario”, comentó. Y por otro lado, agregó: “Más allá de lo que haya sucedido con Argentina, nosotros tenemos que jugar un tipo de partido. Este resultado no lo modifica. Lo que parecía casi una final de la primera fecha, termina siendo para todos, tres finales para cada uno de nosotros. Argentina va a intentar buscar el partido como en esta última etapa ha empezado a hacer”, dijo.