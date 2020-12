Los equipos argentinos empiezan a definir su suerte en la Copa Libertadores

La Copa Libertadores empieza a entrar en una etapa de definiciones con los partidos de vuelta de los octavos de final. Los equipos argentinos redondearon una buena actuación en el primer encuentro y buscarán seguir con vida en la competición a nivel clubes más importantes del continente. River recibirá a Paranaense desde las 19.15 mientras que Racing visitará a Flamengo a las 21.30, ambos habiendo igualado 1 a 1 en la ida.

Si bien lo más probable es que no confirme la formación hasta minutos antes del partido, Marcelo Gallardo dejó varios indicios sobre los jugadores que tiene pensado poner en cancha y parece evidente que el entrenador del Millonario repetiría el mismo equipo que usó en Curitiba. Este sería con: Armani en el arco; Montiel, Paulo Díaz, Pinola y Casco en la defensa; una línea de tres volantes integrada por Sosa, Enzo Pérez y De La Cruz; Nacho Fernández como enganche y la dupla Suárez-Borré en ataque.

Por el lado de Paranaense, el DT Paulo Autori reconoció que el volante Richard y el delantero Carlos Eduardo están en duda por molestias musculares. Así, es posible que el rival de River sufra más ausencias además de los 11 casos de Covid-19, un suspendido y tres lesionados.

Racing intentará dar el golpe en el legendario Maracaná, tratando de pasar a la siguiente instancia del certamen continental tras unas semanas agitadas en el mundo académico. Sebastián Beccacece trabajó con la posible formación que afrontará el duelo copero y de reiterarse lo que colocó en el ensayo táctico del sábado, el técnico repetirá la alineación: Gabriel Arias; Fabricio Domínguez, Leonardo Sigali, Nery Domínguez, Alexis Soto, Eugenio Mena; Matías Rojas, Leonel Miranda, Héctor Fértoli; Nicolás Reniero y Licha López.

Por su parte, Boca comenzará su camino en los octavos de final mañana cuando este visitando a Internacional desde las 21.30. Vale recordar que el Xeneize iba a jugar el mismo día que falleció Diego Maradona, por lo que el encuentro fue postergado. Tras la victoria ante Newell´s por el torneo local, Miguel Russo ya empezó a delinear la formación copera.

Se sabe que Carlos Tévez no está bien, si ya venía golpeado por el delicado estado de salud de su papá, Segundo, quien todavía continúa internado, enterarse del fallecimiento de su amigo lo descolocó todavía más. La primera reacción del Apache fue quedarse en silencio y encerrarse en su habitación. Y para el técnico eso no es un dato menor, por eso decidió no convocarlo para el partido ante los rosarinos.

Si bien Russo aún mantiene una duda en el fondo, el probable once de Boca sería: Andrada; Buffarini, Zambrano, Izquierdoz, Fabra; Campuzano, Capaldo; Salvio, Cardona, Villa; Tévez.