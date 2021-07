Los Grandes Premios de Fórmula 1 y MotoGP de Australia han sido cancelados debido a la pandemia de coronavirus

Por segundo año consecutivo, Australia ha decidido cancelar los Grandes Premios de Fórmula 1 y MotoGP previstos para finales de este año debido a las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus. La noticia ha sido confirmada este martes por el ministro de Deportes y Eventos Mayores de Victoria, Martin Pakula.

Uno de los principales puntos para la decisión ha sido el requisito de cuarentena de 14 días impuesto en Australia, que no es posible para los competidores y sus tripulaciones, debido a otro evento de F1 en Brasil dos semanas antes de la programación del evento en Melbourne.

Asimismo, Martin Pakula expresó que las tasas de vacunación por el momento han sido "más bajas de lo esperado".

"Es muy decepcionante que estos eventos tan queridos no puedan continuar, pero esta es la realidad de la pandemia", dijo. "Hasta que no obtengamos tasas de vacunación mucho más altas, no podremos volver a entornos más normales".