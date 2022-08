Los jugadores argentinos que fueron “figurita” pero que no viajaron al Mundial de turno

El álbum del Mundial Catar 2022 se agotó antes de su lanzamiento oficial en la Argentina. Miles de fanáticos comenzaron a llenar las 81 páginas, de las cuales dos (la 24 y 25) son del equipo dirigido por Lionel Scaloni. Pero no siempre los argentinos retratados en las figuritas lograron llegar a la Copa del Mundo de turno. De hecho, esto solo ocurrió en la edición 1982. En total, son 19 los futbolistas de nuestro país que, pese a ser pegados en los álbumes, no fueron citados en las listas definitivas para la cita mundialista. Entre los casos más representativos para la ciudad, se destacan el de Miguel Ángel Russo (México 1986) y Juan Sebastián Verón (Alemania 2006).

Alemania 1974 fue uno de los primeros álbumes de la Copa del Mundo. Los jugadores argentinos que tuvieron su figurita pero no se subieron al avión fueron Rubén Galván, el Beto Alonso y Roque Avallay. Cuatro años más tarde, Hugo Alves era uno de los jugadores que había realizado la pretemporada previa al Mundial de 1978 junto con el resto del plantel, pero César Menotti decidió marginarlo.

Miguel Ángel Russo era una estrella del Estudiantes campeón 1982-1983 y fue una fija en el equipo de Carlos Bilardo durante las Eliminatorias para México 1986. Pero una lesión sobre el tramo final a la Copa del Mundo lo hizo llegar con poco rodaje y el entrenador prefirió no subirlo al avión. En el álbum del campeón sí tuvo un lugar.

Luis Alberto Islas estuvo en el álbum de Italia 1990, pero no viajó. Esta vez no fue una decisión del entrenador, más bien el jugador decidió bajarse porque no iba a ser el arquero titular. Otro que sufrió una lesión y por eso quedó marginado fue Néstor Clausen. Además, a esta misma competencia quien tampoco llegó pero sí estuvo en el álbum fue Jorge Valdano, quien se había retirado tres años antes y volvió frente al pedido del Narigón.

Las figuritas de Gustavo Miguel Zapata y Carlos MacAllister estaban en Estados Unidos 1994, pero luego no viajaron. En Francia 1998, Hernán Díaz y Juan Román Riquelme tuvieron su retrato, aunque no dijeron presente en la cita mundialista. Passarella, el técnico por aquel entonces. Para Corea-Japón, aunque Saviola tenía su pegatina, no fue a la Copa del Mundo.

En abril de 2006, Juan Pablo Sorín y Juan Sebastián Verón se cruzaron verbalmente en el partido que Inter y Villarreal disputaron por la Champions League. El hombre que vestía la camiseta del conjunto español era entonces el capitán elegido por José Néstor Pékerman. Tras ese encuentro, las puertas para la Bruja se cerraron definitivamente. Javier Zanetti tampoco llegó y no se sabe muy bien por qué razón. Walter Samuel y D’Alessandro también quedaron afuera.

En Sudáfrica 2010, tanto el actual vicepresidente del Inter como Esteban Cambiasso no lograron ser más que una figurita, ya que Diego Maradona no los llevó a la Copa del Mundo. Asimismo, Banega se perdió de estar en Brasil cuando la lista pasó de 26 a 23 jugadores.

Por último, Mauro Icardi y Ramiro Funes Mori tuvieron su lugar en el álbum, pero no en la Selección que viajó a Rusia en 2018. ¿Se dará algún caso en Catar 2022 para agregar a esta lista en la que ningún jugador quiere estar?