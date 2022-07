Los Pumas tienen una baja para el Rugby Championship

Terminada la ventana de julio, el seleccionado argentino de rugby pondrá ahora el foco en el arranque del torneo del hemisferio sur y se espera que Michael Cheika pueda contar en el plantel con algunos nombres que estuvieron con el segundo combinado en Europa.

Sin embargo, Enrique Pieretto no será uno de ellos y esto se debe a que el primera línea debió someterse a una cirugía por una lesión en un hombro y según informó Glasgow, su club, recién podría volver a las canchas en noviembre, por lo que no será opción para el seleccionado nacional ante Wallabies, All Blacks y Springboks.

Otro hombre de Glasgow que estuvo con Argentina XV fue Sebastián Cancelliere, ya que el ex-Hindú tiene cinco semanas de licencia que, como Domingo Miotti, podrían extenderse en caso de ser convocados por Cheika.