Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina, habló en conferencia de prensa desde Beijing en la previa al amistoso ante Australia de hoy a las 9 (hora argentina). El entrenador se refirió al paso de Lionel Messi al Inter Miami y sus declaraciones sobre su ausencia en el próximo Mundial. Además, habló de dejar atrás a Catar 2022 y mirar hacia adelante. “Los recuerdos del Mundial son imborrables pero hay que seguir”, destacó el DT de la Selección.

Scaloni, sobre la llegada de Messi a Inter Miami

El capitán de la Selección Argentina, que será titular ante Australia y no viajará a Indonesia para el segundo amistoso, confirmó su llegada a Inter Miami. “Estoy contento de que haya decidido para irse a jugar a un club y a una ciudad que lo va a tratar de maravillas”, aseveró.

“Creo que jugué mi último Mundial con la Selección Argentina”, fue la frase que repitió Messi en un medio chino y volvió a revolucionar todo. Al respecto, Scaloni fue contundente: “Me parece muy prudente, de un tipo que no vende humo y no miente. La realidad es que va a ir viendo y, por cómo se vaya encontrando, vamos a ir decidiendo y es lo lógico. Falta tanto para el Mundial que pensar más allá no tiene sentido. Como es muy prudente, dice eso y me parece muy lógico. Con el paso del tiempo veremos si se va encontrando bien y si tiene ganas, que es lo importante. Jugar al fútbol sabrá hoy y dentro de diez años, eso es evidente”.