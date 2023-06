“Siempre fuimos para adelante y tuvimos recompensa al final”

Con el ánimo cambiado después de volver al triunfo frente a Huracán y romper una pequeña racha adversa de algunos partidos sin ganar, el plantel tripero tuvo libre durante el día de ayer y también lo tendrá en la jornada de hoy. Pero igualmente Leonardo Morales tuvo la gentileza de hablar con El Clásico con respecto a lo que fue una nueva victoria agónica en el Juan Carmelo Zerillo, como así también se tomó un tiempo para analizar estos meses del Lobo y lo que se le viene a la brevedad.

—Venían de una racha corta pero adversa. ¿Cuánto necesitaban el triunfo del martes?

—La verdad es que la victoria la necesitábamos, más que nada por lo que venían siendo los partidos de visitante. No habíamos tenido un buen andar fuera de casa y entonces nos teníamos que regalar una alegría como grupo, pero también a la gente y más como se dio.

—¿La forma en que se quedaron los tres puntos también fue importante?

—Sí, porque por más que no fue un partido vistoso, siempre fuimos para adelante y tuvimos el premio sobre el final.

—¿Era un partido especial para volver a ganar teniendo en cuenta el rival y el hecho de jugar de local?

—Sí, obviamente. Era un partido de seis puntos como se dice y de perderlo quedábamos abajo. No es lo mismo estar peleando el descenso que como estamos ahora con un poco más de tranquilidad y comodidad. Al haberle ganado a un rival directo, automáticamente aumenta nuestras esperanzas para cumplir el objetivo que nos propusimos, que es poner a Gimnasia nuevamente en otra Copa internacional.

—¿Qué análisis hacés como referente del plantel al pasar ya medio año de este 2023?

—Desde el partido con Vélez hasta hoy hemos crecido un montón, los chicos lograron adaptarse a la categoría y quedó demostrado el martes que todos son importantes. González o Gallo no venían jugando y de golpe tuvieron que meterse de golpe. Eso demuestra que Gimnasia con los chicos le puede pelear a cualquiera y si empezamos a tranquilizarnos con la pelota, podemos aprovechar lo bien que juegan los pibes.

—Se vienen partidos definitorios, especialmente el de Copa Sudamericana, ¿cómo se preparan para ese duelo en Lima?

—Antes que el partido en Perú tenemos un partido duro en Santiago del Estero que queremos ganar para seguir prendidos al objetivo. Después vamos a ir con todo allá, si nos toca quedar afuera igualmente tiene que ser con la frente en alto y ganando. Quedó en evidencia que en la Copa hubo muchos fallos arbitrales que no nos favorecieron y cuando tuvimos cosas, como es el penal con Goiás que no nos cobran, más no se puede hacer. Estamos luchando contra todo.