Mac Allister se lo empató al Machester City de Julián Álvarez y Liverpool volvió a la cima

Tra el partido de la jornada en el fútbol inglés. Y vaya que cumplió con las expextativas. Liverpool y Manchester City igualaron 1-1 en Anfield por la fecha 28 de la Premier League con los tantos de John Stones y de Alexis Mac Allister (de penal). Ahora, los Reds del pampeano quedaron en el segundo lugar por detrás de Arsenal, pero solo por la diferencia de gol.

En resúmen, se repartieron un tiempo y un tiempo en el mítico estadio de los Reds. Los Ciudadanos comenzaron dominando el trámite del partido con Julián Álvarez entre sus titulares y, tras una gran pelota trabajada desde un tiro de esquina, el defensor que hace las veces de volante abrió el marcador asistido por el belga Kevin De Bruyne.

El duelo se transformó en uno de constante ida y vuelta, típico de lo que ofrece una de las ligas más vertiginosas del planeta. Los dirigidos por Jürgen Klopp sintieron el cachetazo, pero se toparon con el empate apenas iniciado el complemento.

Nathan Aké complicó a Ederson, quien le cometió un claro penal al uruguayo Darwin Núñez. Sin Mohamed Salah en la cancha, el campeón del mundo se hizo cargo y sumó su tercer grito en esta Premier y el cuarto en lo que va de la temporada. A partir de ese momento, se jugó mayormente en el campo de los de Pep Guardiola y emergió la figura de Stefan Ortega, el arquero que reemplazó al lesionado Ederson.

Liverpool fue superado por Arsenal en la cima de la tabla pero solo por la diferencia de gol. Ambos acumulan 64 puntos, pero los de Londres lo aventajan por siete en ese rubro (46 vs. 39). Mientras tanto, Manchester City se ubica tercero con 63 unidades.

Klopp: “Si la pelota no hubiese estado ahí, lo mata”

El entrenador del Liverpool mostró toda su bronca luego de que el árbitro no señalara un penal a favor de su equipo, en el tiempo añadido, del belga Jeremy Doku sobre Alexis Mac Allister.

“Fue penal claramente. Al cien por cien. Es falta en cualquier parte del campo y también tarjeta amarilla. Está claro que fue penal. Si la pelota no hubiese estado ahí, lo mata”, dijo Klopp sobre la acción dentro del área visitante en la que Doku le da una patada en el pecho a Mac Allister. “Para toda persona que ve fútbol en este planeta es penal; si piensas que no lo es, entonces tal vez no seas una persona de fútbol”.