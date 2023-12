Madelón ya planifica el Gimnasia modelo 2024

Luego del desahogo por lograr la permanencia en la máxima categoría del fútbol argentino, el cuerpo técnico de Gimnasia puso manos a la obra para planificar lo que viene. Mientras los jugadores gozan de sus merecidas vacaciones (está estipulado que se reencuentren en Estancia Chica durante la primera semana de enero), Leonardo Madelón se reunirá con parte de la dirigencia albiazul. Lugar de la pretemporada, contratos que terminan y posibles refuerzos, los principales temas a tocar.

Cabe recordar que el técnico de la salvación tiene contrato hasta fines del 2024, por lo que ahora buscará armar el plantel a su manera, con el receso de verano y un mercado de pases en el medio. Según la información a la que pudo acceder diario Hoy, entre mañana y pasado el técnico Mens Sana se juntará con parte de la CD. Los jugadores volverán a los entrenamientos en la primera semana de enero. La idea es iniciar la pretemporada en Estancia Chica y luego trasladarse por unos días a Mar del Plata. Como ya es costumbre, podrían tener lugar algunos encuentros amistosos en La Feliz.

Varios juveniles buscarán salir a préstamo, otros serán subidos a Primera, y están los casos a resolver de los contratos que se terminan en diciembre, como son los de Nelson Insfrán, Nicolás Colazo, Germán Guiffrey y Cristian Tarragona .

Cabe señalar que el elenco albiazul no tendrá competencia internacional a diferencia de este año donde disputó la Copa Sudamericana, por lo que tiene por delante es la Copa Argentina como en todas las ediciones, aunque lo primero en jugar será la Copa de la Liga que comenzará el último fin de semana de enero.

El contrato de Insfrán expira en cuestión de días y, hasta el momento, no se han comunicado con él para ofrecerle la renovación. Aunque no son pocos los que piensan que luego de lo demostrado en Rosario, ese llamado finalmente llegará. También habrá que ver cuál es la decisión que tomará el arquero, quien a sus 28 años busca un arco en el que pueda tener la continuidad que hasta el momento no ha logrado en Gimnasia. En el Tripero suma apenas ocho partidos disputados en los últimos cuatro años. Dos de ellos en el 2019, uno en el 2020, dos en el 2021 y los tres restantes en el corriente 2023.