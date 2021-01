Malestar en el mundo de Gimnasia por Rapallini

La designación de los árbitros en el día de ayer trajo una polémica en el mundo Gimnasia y en especial en los hinchas mediante redes sociales. El enojo no está centrado en Patricio Loustau, quien será el juez el domingo en el Bosque sino en Fernando Rapallini que será quien imparta justicia en Banfield-San Lorenzo. Lo que sucede con el árbitro nacido en La Plata es que declaró en televisión que nunca dirigía ni al Lobo ni al Pincha por una cuestión de ética y que no creía que fuera lo conveniente tras haber sido hincha de Estudiantes cuando era chico.



A pesar de que el juez es un profesional y hasta dirige internacionalmente, en los hinchas Triperos nada bien ha caído que alguien que declare eso termine dirigiendo un partido importante de un rival directo del conjunto Albiazul. Además, hubo reproches por la última actuación de Rapallini en el Superclásico entre Boca y River donde quedaron en el ojo de la tormenta la patada de Carlos Tévez y el codazo del colombiano Jorman Campuzano.



Hasta en un momento se barajó la posibilidad de que el platense no dirija este fin de semana como un “castigo”, pero finalmente estará en el encuentro que se disputará el domingo en el Florencio Sola.



Desde la Comisión Directiva y el plantel de Gimnasia hasta el momento no hubo comentarios al respecto, en especial de los jugadores quienes solamente piensan en su partido con Atlético Tucumán y el objetivo de conseguir los tres puntos en el Juan Carmelo Zerillo. En el otro partido definitorio de la Zona Campeonato B entre Colón y Talleres estará Darío Herrera.