Malibú Spring buscará “clausurar” un año brillante y va a ser un lujo

Hoy abre sus puertas el teatro del turf del Barrio Hipódromo por última vez en el año y ofrecerá una función de 17 actos con dos Clásicos en cartelera y un Especial. Además, las carreras comunes llevarán el nombre de todos los héroes de Catar 2022. Así, a las 13 se levantará el telón del circo hípico local y a las 20.30 está anunciado el final de la fiesta.

El momento culminante de la reunión será la disputa del tradicional Clásico Clausura (G. II-2.000 mts.), a correrse en el duodécimo turno. Un cotejo que está abierto para todo caballo de 3 años y más edad, a peso por edad. Han comprometido su presencia ocho ejemplares dispuestos a medir fuerzas por una recompensa de $2.500.000.

Del lote destaca su chance Malibú Spring, que baja al Bosque para “clausurar” un año excepcional. Estamos hablando de uno de los mejores caballos en training que corrió ocho y ganó siete. Este ejemplar, entrenado por Marcelo Sueldo, viene de ganar dos Grupos I y dos Grupos II y se paseó triunfal en los tres hipódromos.

Claro, su presencia ensombrece a Lagarto Boy, que precede de un verdadero carrerón, ya que viene de correr el Rocha, donde casi que se viene de un viaje y solamente cedió ante el avance, nada menos, que de Miriñaque, concretando así su mejor actuación.

Como tercero en discordia ubicamos a Super Giaco, un representante del stud-haras Firmamento, que es dueño de una gran atropellada y que si el desarrollo se hace movido puede aprovecharse del mismo.

Hagan juego, señores, que hoy vuelve a haber función en el teatro del turf.

Favoritos de Hoy

1) CAT CAPO (13) RE GUESS (1) CLARO SILVESTRE (11)

2) MEAN A LOT (13) CIMARROV (2) ON THE MOVE (5)

3) MOHANA (8) CITY CLETTE (5) MISS ATOMIC BOMB (6)

4) HEROÍNA MORA (2) ROSINDYNA (4) TIGRA PAZ (5)

5) COQUETA PAT (6) VIL JOY (2) LOVE WINNING (11) BUENA POLITICA (3)

6) SEAN HALO (2) CITY WONDER (1) EVO REVOLTOSO (3)

7) MACTAS (7) LIGERO DE EQUIPAJE (10) ELDER STATESMAN (12)

8) NEVER FORGET (7) PRINCIPE TOUCH (8) BORDEAUX CAPO (5) BEBE BANKER (3)

9) BUENA DE VERDAD (10) ROMPECADENAS (5) KITTY ICON (9)

10) IL FATTO (12) RED TENDERNESS (7) TUA HEE (1)

11) DOMINGO RYE (7) RUBI SELECTO (3) LUCIO SAN (12) ERRON BLACK (5)

12) MALIBU SPRING (2) LAGARTO BOY (5) SUPER GIACO (4)

13) ENCUESTADOR COSMICO (11) EH CUMPA (13) SIXTIES NUT (9)

14) FRANCHESCA SPRING (3) ADELA RED (4) MOPSOPIA (5)

15) COBALTO (10) CANICATTI (12) COMENDATORE (3)

16) HERCILIA (10) TAURA SOY (8) LE DAME BLANCHE (11)

17) QUINDECESSIMA (11) TRIUNFAL (6) MI PERSPECTIVA (8) TIME TO RACE (3)