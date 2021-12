Marcelo Gallardo anunció su continuidad en River "elijo seguir estando"

Se terminó la especulación en Núñez y Marcelo "El Muñeco" Gallardo, confirmó que seguirá al menos "un año más" al frente del proyecto deportivo de River.

"Elijo seguir estando", aseguró en conferencia de prensa esta tarde temprano, "no tuve el tiempo de reflexionar", advirtió pero adelanto "elijo seguir estando" y agregó "merezco estar un año más".

"Yo tenía la decisión tomada y no tenía sentido mantener la angustia", aseguro "cada muestra de afecto me movilizó, cada día que pasó me fue generando cosas".

Marcelo Gallardo se convirtió en el DT con mayor cantidad de títulos conseguidos con el equipo de Núñez. En los últimos días se especuló con su salida del club para prestar sus servicios en el Seleccionado Uruguayo de Fútbol tras la salida del maestro Tabárez.

Anteriormente también se había especulado con que había recibido una oferta para dirigir el Barcelona una vez que Kolleman fue desplazado de la conducción del club culé.