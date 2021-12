Lewandowski aclaró sus polémicos dichos sobre Messi

El lunes pasado, el delantero polaco Robert Lewandowski fue entrevistado en una revista deportiva de su país y lanzó un comentario sobre el discurso realizado por Lionel Messi en la entrega del Balón de Oro 2021 generando un revuelvo en el mundo del fútbol.

Durante su discurso, el jugador argentino hizo referencia a que el año pasado no se realizó la entrega de galardones debido a las restricciones por la pandemia, dónde Lewandowski era el candidato favorito a ganar el premio dorado. Entonces, en señal de respaldo, Messi pidió a la revista France Football que le otorgara el premio de 2020 al jugador polaco.

Sin embargo, el gesto del campeón argentino pareció no conformar a Lewandowski ya que en la revista declaró: ”Me gustaría que su declaración fuera honesta, no solo palabras vacías".

Debido a la polémica generada, el futbolista polaco salió a aclarar sus dichos al diario alemán Bild donde se retractó: “Nunca quise expresar que las palabras de Lionel Messi no eran sinceras ni serias. Al contrario: el discurso de Lionel Messi en el evento de París, en el que expresó que, en su opinión, debería haberme merecido el Balón de Oro 2020, realmente me conmovió y me hizo feliz", afirmó el jugador del Bayern Múnich, declaración que tuvo el objetivo de terminar con el revuelo internacional.