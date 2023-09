Masivo rechazo de los hinchas del Pincha a Alak: “Uno no olvida”

No se olvidan… Resta poco menos de un mes para que se defina quién será el intendente de La Plata y los hinchas de Estudiantes expresaron un contundente mensaje en la previa del enfrentamiento con San Lorenzo. “Uno sabe quién es Alak”, recalcaron a través de una serie de volantes que distribuyeron en inmediaciones del estadio sobre la candidatura de Julio Alak para quedarse con el poder en la ciudad.

Los panfletos coparon las cercanías del predio de avenida 1 entre 55 y 57 y dejaron a la vista el descontento y la bronca de los seguidores del club albirrojo contra el candidato de Unión por la Patria a la intendencia de La Plata, Julio Alak.

“Uno sabe quién es Alak. Uno no olvida que hizo lo imposible para que no podamos construir el estadio”, enfatizaron, para cerrar: “Uno sabe que por su culpa jugamos 14 años afuera. Elegir bien está en Uno. No a Alak en la ciudad”.

A través de esta expresión multitudinaria de repudio, los Pinchas volvieron a demostrar que la herida sigue abierta y que conservan en su memoria el hecho de que fue el actual ministro de Justicia bonaerense quien le puso freno a la obra de renovación del estadio Jorge Luis Hirschi, dejándolos sin “casa” durante más de una década.

La historia se remonta al 2001, cuando Alak era intendente de La Plata y cuando Estudiantes tomó la decisión de comenzar un proyecto de remodelación del estadio en 1 y 57, que inició en el año 2002. En paralelo, el intendente (que ya tenía aspiraciones a ser gobernador bonaernese) impulsaba la construcción del demorado Estadio Ciudad de La Plata en 25 y 532, y presionaba desde el plano político y con el amparo de un sector de vecinos y ONG ambientalistas para que los clubes de la ciudad abandonaran sus estadios ubicados en el Bosque.

El conflicto recrudeció cuando el club albirrojo, ya bajo la presidencia de Julio Alegre, en marzo de 2002, comenzó a construir la primera tribuna del nuevo estadio (la cabecera de calle 55). Alak, a través de una ordenanza municipal, frenó las obras y prohibió la continuidad del proyecto esgrimiendo argumentos jurídicos.

Esto causó la furia de los hinchas, que le dedicaron banderas, pancartas y hasta un cántico que todavía es tarareado en las diagonales al mencionar el apellido de Alak. Hoy, varios años después, el hincha no olvida.