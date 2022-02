“Me gustó la idea de llegar a un club grande como este”

Ramón Sosa Acosta llegó como uno de los pedidos específicos de Néstor Gorosito en este mercado de pases; fue el primer nombre que sonó en el mundo Gimnasia allá por mitad de diciembre. Luego de varias semanas de negociación, en las que Olimpia aceptó venderlo a raíz de las deudas económicas que tenía como así también por presión del volante paraguayo para llegar, el miércoles pasado se dio el arribo de Sosa Acosta al Lobo.

Con varios entrenamientos en el lomo y un amistoso incluido contra Boca, Ramoncito fue presentado en conferencia de prensa ayer al mediodía. El mediocampista afirmó la importancia del llamado de Pipo y contó cómo se sintió en estos primeros días: “Estoy muy contento de estar acá. Estoy hace una semana trabajando con el grupo y la verdad me siento muy bien. Gorosito me conoce muy bien y cuando recibí su llamada me puse muy contento. Me comentó cómo estaba el grupo y me dijo que quería contar conmigo”.

Sosa además habló sobre la importancia de llegar al fútbol argentino con 22 años y lo que significa estar en el Tripero. “Pipo me dijo que se estaba armando un gran plantel y equipo. Sé cómo es el fútbol argentino y me gustó llegar a este club, que es grande. Tuve la oportunidad de jugar en un equipo grande como Olimpia y es bueno venir acá a Argentina a un equipo importante. Esperamos lograr el objetivo de clasificar a la Copa Sudamericana, que el año pasado estuvo cerca”, comentó.

Respecto a lo que fue el amistoso contra el Xeneize, a los dos días de haber llegado a La Plata, el guaraní también entró en clima por la previa frente a la Academia. “Desde lo físico me sentí bien contra Boca aunque me faltó un poco desde lo futbolístico. Eso va a ir mejorando y me voy a sentir mejor. Esperamos con ansias el debut el domingo contra Racing”, afirmó.

Por último, Sosa dejó en claro que el perfil por las bandas no será un problema; el técnico ya sabe que le puede ser útil en varios lugares. “En Olimpia con Pipo y antes en otros clubes jugué por derecha y por izquierda. No tengo problema con eso, en ese sentido no va a haber un impedimento”, sostuvo. Es una opción más para el frente de ataque tripero que se reforzó de manera fuerte en este mercado de pases.