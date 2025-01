Medina pasó la revisión médica y se sumará a la pretemporada en City Bell

Se terminó la novela. La historia entre Cristian Medina, Boca Juniors, Foster Gillett y Estudiantes de La Plata, llegó a su fin. Después de varias idas y vueltas, el mediocampista Xeneize pasó la revisión médica y en las próximas horas firmará su vínculo contractual con el equipo que dirige Eduardo Domínguez.

El exvolante de Boca fue uno de los grandes protagonistas del fútbol argentino en los últimos meses. No por sus actuaciones dentro de la cancha, ya que no juega desde octubre, sino por la polémica que se generó con respecto a su salida del Xeneize. Se le plantó a Fernando Gago y a la dirigencia para irse al Fenerbahçe, fue colgado por el técnico Xeneize y de forma inesperada apareció Foster Gillet con sus millones para abonar la cláusula de recisión y llevárselo a Estudiantes. La novela parece estar llegando a su fin, ya que el futbolista se realizó la revisión médica y firmará su contrato con el Pincha en las próximas horas.

Temprano por la mañana, el oriundo de Moreno arribó a la clínica para realizarse los estudios pertinentes. Si no surgen inconvenientes de última hora, sellará su vínculo hasta junio de este año.

La idea del grupo empresario comandado por el estadounidense Foster Gillet, acordada con el propio jugador, es que juegue el primer semestre en Estudiantes y luego parta hacia Europa para continuar su carrera allí. Este es el objetivo principal del talentoso futbolista que presionó en varias oportunidades para ser vendido a uno de los equipos más importantes de Turquía.

Cabe recordar que, a mediados del año pasado, el Fenerbahçe realizó una oferta para llevarse a Medina. La propuesta le convenció al futbolista, que presionó a la dirigencia Xeneize para que lo dejen salir. El Consejo de Fútbol no aceptó el ofrecimiento del conjunto turco ya que la forma de pago (en cuotas hasta el 2027) y el monto total no convencían.

Enojado, el futbolista se plantó y en la previa del duelo ante Gimnasia por los cuartos de final de la Copa Argentina le comunicó a Fernando Gago que no iba a jugar más hasta que no se resolviera su situación. Esta decisión no le cayó para nada bien al DT, que decidió colgarlo hasta fin de año.

Una vez finalizado el campeonato apareció Estudiantes de La Plata. El grupo inversor comandado por Foster Gillet abonó los 15 millones de dólares de la cláusula para que el futbolista se ponga la camiseta del Pincha.