Messi emocionado: "Muchas veces soñé con levantar una copa con la Selección"

Si Leo. Lo tenés merercido. Tras levantar la Copa América con la Selección en el Maracaná, luego de vencer a Brasil, Lionel Messi habló en conferencia y mostró su enorme felicidad por el sueño cumplido: "Siento una enorme felicidad y muchas veces me había tocado triste. Sabía que no había mejor momento que este y es emocionante. Confiaba mucho en este grupo. Estuvimos muchos días encerrados sin ver a nadie. Pero el objetivo estaba claro. Pudimos ser campeones y la felicidad es enorme".

Además remarcó lo que significó con él, levantar la Copa América con Argentina: "Muchas veces soñé con levantar la copa. Cuando la levanté pensé en mi familia. Cuando me tocó perder, ellos sufrieron muchísimo. Estuve días triste y sin ganas de hacer nada. Quiero agradecerle a la gente por el apoyo que los brindaron y estoy contento de que puedan disfrutar".

Por otro lado, señaló que todavía no caen del logro conseguido: "Todavía no somos conscientes de lo que hicimos. Estamos muy felices y este partido va a quedar para la historia. No solo por ser campeón de América, sino por ganarle a Brasil en el Maracaná. Hay que aprovechar el envión de esto y que tenemos una gran camada de jugadores. Hoy lo demostramos ganando esta copa".

Párrafo aparte, valoró la chance que tuvieron Di María y Agüero de poder salir campeones: "Le dije a Fideo que hoy iba a tener su revancha. Es un grupo espectacular y disfruté muchísimo estos 45 días. Terminan de una manera impresionante, con esta consagración. Me toca compartirlo con compañeros que tuve y con otros que no se les pudo dar. Ellos están felices por nosotros".

También afirmó que pensaba que una posibilidad iba a tener con la Albiceleste: "Sabía que en algún momento iba a ganar algo con la Selección y que esto se iba a dar. Soy agradecido a Dios por darme este momento y encima acá en Brasil".

Por último, elogió a Scaloni por el equipo que armó: "Todo es mérito de Scaloni y ha trabajado mucho. Siempre quiso lo mejor para la Selección y supo armar un grupo espectácular y ganador. Él merece el reconocimiento y pudimos ganar después de mucho tiempo, con él".