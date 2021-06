Messi le puso la firma y esta noche juega la Selección

Brasil - Enviado Especial

La locura nao tem fim. A horas del encuentro entre la Selección Argentina y Paraguay, pautado para esta noche desde las 21 en el estadio Mané Garrincha de Brasilia, Lionel Messi le cumplió el sueño a un fanático brasileño.



Luego del triunfo del elenco nacional frente a Uruguay por la segunda fecha de la Copa América, se viralizó el tatuaje que se hizo un hincha en su cuerpo. El fan del Diez argentino mostró el enorme tatuaje que tenía en su espalda, con Messi celebrando un gol ante Real Madrid, mostrando su camiseta en el Bernabéu. La Pulga vio ese video, comentó que quería firmarle y ahora cumplió.

Pese a que la seguridad del hotel Windsor no lo quería dejar entrar, Leo insistió en acercarse a las vallas y firmó la espalda de Igor, el bombero voluntario que posó y dialogó en exclusiva para diario Hoy minutos después de recibir el autógrafo del astro mundial. Contó la experiencia con Messi y la historia del tatuaje en su espalda.



“Estoy emocionado y sin palabras. Messi te amo”, señaló el hincha a este multimedio. Igor es bombero militar del municipio de Sobradinho, Brasilia, y pese a ser brasileño, su mayor deseo es que Lionel Messi pueda levantar un título con la Selección Argentina: “Deseo que Messi salga campeón de la Copa América”, dijo.



En cuanto a la obra de arte en su espalda del astro argentino, afirmó: “El tatuaje me lo hice en 2019 y me costó 10.000 reales”. Un precio elevado para cualquiera, ya que se trata de casi 200.000 pesos argentinos.



Sin embargo, vaya si valió la pena. Su máximo deseo era poder conocer a la Pulga, y ayer, no solo consiguió verlo y saludarlo, sino también su firma estampada en su piel.



Igor, con El Clásico en el lugar de los hechos y contando la realidad tal cual es, le puso la frutilla al postre.

¡Mirá las imágenes! (Fotos: Juan Amuchategui)