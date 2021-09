Messi: "Logré el sueño que tantas veces se me había negado"

Lionel Messi rompió el silencio en la previa del duelo que Argentina jugará ante Bolivia y detalló lo que significó para ganar su primer título con la Selección, en una entrevista en Espn F90: "No entendía bien lo que estaba pasando. Fue como un sueño, un momento espectacular. Lo disfruto más cuando veo las imágenes que en ese momento, que estaba ido. No podía creer que se había dado. Tengo la tranquilidad de haber logrado el sueño que tantas veces se me había negado".

Además agregó que "todo lo que gané fue importante y lindo, pero esto fue lo más difícil porque pasé muchas cosas...fue golpe tras golpe". Por otro lado destacó que sus hijos cantan las canciones de la Selección y que fueron las primera vacaciones que las pasó feliz por el logro.

También remarcó lo que significa Scaloni: "Scaloni es uno más de nosotros, tiene un gran mérito. Fue él que formó la Selección, el que creyó, el que agarró en un momento complicado. Nos dio confianza, fue trayendo gente nueva, siempre supo lo que quería y fue creciendo. Desde la Copa América 2019 dimos un salto".

Por otro lado, destacó que la Copa América conseguida deber ayudar a seguir creciendo al equipo: "Tuvimos un grupo muy fuerte, pasamos muchas dificultades y no nos importaba nada. El grupo tenía un objetivo clarísimo y no salimos de ahí. Supimos jugar los partidos, a veces mejor y a veces peor. En estos torneos cortos hay que sacar resultados, que no te hagan goles. Con el correr del tiempo seguro el juego va a fluir y va a seguir creciendo, porque cuando ganás te liberás. Este es un punto de inflexión: tenemos que aprovechar el envión para terminar de crecer como equipo y en el juego".

Además se mostró feliz por el delirio que existe por la Selección: "Estamos viendo que es una locura todo, es una lástima que no pueda ser a estadio lleno por la pandemia. Se junta un poco todo: mucho tiempo sin ganar algo, mucho tiempo sin poder ir a la cancha, mucho tiempo sin ver a la Selección...es un momento espectactular para nosotros. Estamos con muchas ganas de disfrutarlo. No tenemos mucha información sobre la fiesta. Lo primero que tenemos que pensar es en ganar los tres puntos. No tenemos que desviarnos del foco".