Messi recibió tres reconocimientos de la IFFHS

Lionel Messi no para de romper récords y de recibir reconocimientos, esta vez, sumó tres más.

La IFFHS (Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol) le entregó al astro argentino tres premios por su desempeño en 2022, año en que consiguió la Copa del Mundo con Argentina.

En este sentido, la Pulga recibió el IFFHS WORLD'S BEST PLAYER, IFFHS WORLD'S BEST PLAYMAKER y IFFHS WORLD'S BEST INTERNATIONAL GOAL SCORER. Dicho de otra manera, fue premiado como el Mejor Jugador 2022, Como el Mejor Creador de Juego 2022 (Messi es el que más veces lo consiguió) y como el Mejor Goleador de Selecciones 2022.

Estos se suman a la larga vitrina del capitán que tiene 7 Balones de Oro, 6 Botas de Oro, 2 The Best, entre tantos otros premios individuales.